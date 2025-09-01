Δήμητρα Ματσούκα: «Θα έπεφτα χαμηλά στα μάτια μου αν έκανα όλα αυτά που βλέπουμε στα social media»

Την Δήμητρα Ματσούκα υποδέχτηκαν ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», το πρωί της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με τα social media, αλλά και για την αγάπη της για τα ταξίδια.

«Η απόφασή μου να μην είμαι ενεργή στα social media, είναι συνειδητή. Πιστεύω πάρα πολύ στην αξία της προσωπικής στιγμής γιατί θέλω όσο μπορώ να αντισταθώ σε όλη αυτή τη ματαιοδοξία και τον ναρκισσισμό. Όλο αυτό το πράγμα με τις φωτογραφίες μου φαίνεται αστείο, θα έπεφτα χαμηλά στα μάτια μου αν έκανα όλα αυτά που βλέπουμε», είπε αρχικά η Δήμητρα Ματσούκα.

«Ταξιδεύω πολύ. Δεν έχω αισθανθεί φόβο σε κάποιο ταξίδι, ούτε έχω νιώσει ότι είναι επικίνδυνα. Τώρα θα ήθελα να πάω στην Γουατεμάλα», ανέφερε η Δήμητρα Ματσούκα.