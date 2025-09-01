Ζόζεφιν: Τι αποκαλύπτει ο ναυαγοσώστης που έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες στη γιαγιά της – «Δεν έβρισκα σφυγμό»

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της τραγουδίστριας Ζόζεφιν, καθώς η αγαπημένη της γιαγιά πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής 31 Αυγούστου, όταν η 91χρονη Ειρήνη Wendel, η οποία κολυμπούσε στον Άγιο Σπυρίδωνα, ξαφνικά εντοπίστηκε από τους λουόμενους χωρίς τις αισθήσεις της. Αμέσως κάλεσαν το ΕΚΑΒ αλλά ήταν ήδη αργά.

«Πήγε να βγει, αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε κύμα. Την έριξε κάτω το κύμα. Έχασε την ισορροπία της και δεν ήταν κανένας εδώ να την πιάσει. Πρέπει να ήπιε νερό κι έτσι πνίγηκε. Το είχε ξαναπάθει άλλες 2 φορές. Δεν μπορούσε να βγει, την βγάζαμε» δήλωσε στην κάμερα του ΑΝΤ1 γειτόνισσα της γιαγιάς της Ζόζεφιν.

Ο ναυαγοσώστης που βρισκόταν σε διπλανή παραλία και αμέσως μετέβη στο σημείο, δήλωσε στην κάμερα του ΑΝΤ1: «Δεν έβρισκα σφυγμό. Μαζί μου ήταν δύο γιατροί, οι οποίοι με βοήθησαν. Ξεκίνησα αμέσως τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, έβαλα απινιδωτή και η διαδικασία κράτησε 25 λεπτά. Στα 35 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο. Από εκεί και πέρα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει».