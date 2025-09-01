Επίδομα 100 ευρώ: Άρχισε η πληρωμή του σε 80.000 εργαζόμενους – Ποιοι το δικαιούνται

Άρχισε η καταβολή του επιδόματος ύψους 100 ευρώ προς τους εργαζομένους που συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Εργαζομένων Επιχειρήσεων σε Θέματα Διαφορετικότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στον Χώρο Εργασίας, που υλοποίησε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ).

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας ίσης μεταχείρισης στους εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα, μέσα από την εκπαίδευση 80.000 εργαζομένων.

Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των συμμετεχόντων που:

  • ολοκλήρωσαν την ασύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας 3 ωρών και
  • πέτυχαν στο τεστ αξιολόγησης με βαθμολογία τουλάχιστον 70%.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε πως «αφετηρία μας ήταν μια κρίσιμη διαπίστωση: στην αγορά εργασίας, οι ανισότητες παραμένουν. Με το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Εργαζομένων Επιχειρήσεων σε Θέματα Διαφορετικότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στον Χώρο Εργασίας, βάλαμε στο επίκεντρο το πρόβλημα, τις καθημερινές συμπεριφορές και τις προκαταλήψεις που συχνά αναπαράγονται χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε».

Συμπλήρωσε δε ότι «ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε με τρόπο απλό, ευέλικτο και άμεσα προσβάσιμο. Και η εντυπωσιακή συμμετοχή απέδειξε ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να κάνει βήματα μπροστά. Σήμερα, με την έναρξη καταβολής της αποζημίωσης στους συμμετέχοντες, ολοκληρώνεται μια σημαντική φάση. Όμως το ουσιαστικό κέρδος είναι η ευαισθητοποίηση, η ενσυναίσθηση και η αλλαγή φιλοσοφίας στο εργασιακό περιβάλλον. Η συμπερίληψη δεν είναι θεωρία. Είναι πράξη. Και το Υπουργείο μας θα συνεχίσει να επενδύει σε πολιτικές που την κάνουν αυτονόητη καθημερινότητα».

Από πλευράς της, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη δήλωσε πως «επενδύοντας στην εκπαίδευση για τη διαφορετικότητα, επενδύουμε σε ισότιμους και υποστηρικτικούς εργασιακούς χώρους. Η μεγάλη ανταπόκριση των εργαζομένων έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα: η αλλαγή ξεκινά από εμάς. Ευχαριστούμε θερμά τους χιλιάδες συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Η καταβολή της αποζημίωσης αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της συμβολής τους σε ένα πιο δίκαιο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον».

