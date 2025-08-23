Ζόζεφιν: Η ιδιαίτερη τούρτα για τα γενέθλιά της και η τεράστια ανθοδέσμη – «Έσβησα κεράκια, αλλά η φωτιά μου δυναμώνει»

Τα 35α γενέθλιά της γιόρτασε την Παρασκευή 22 Αυγούστου η Ζόζεφιν. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα στα social media, στα οποία την βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή με ένα μαύρο φόρεμα.

Σε μία από αυτές η Ζόζεφιν κρατάει μια τεράστια ανθοδέσμη με λευκά τριαντάφυλλα, χωρίς όμως να αναφέρει ποιος της την πρόσφερε. Εντύπωση προκάλεσε η εντυπωσιακή ασπρόμαυρη τούρτα σε σχήμα καρδιάς.

«Έσβησα κεράκια, αλλά η φωτιά μου δυναμώνει. Ευχαριστώ για κάθε ευχή, κάθε λέξη, κάθε σκέψη σας. Το πιο όμορφο ρεφρέν είναι η αγάπη που μου χαρίζετε» έγραψε η Ζόζεφιν στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

