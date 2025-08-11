Ζόζεφιν: «Πιστεύω βαθιά στον Θεό, κάθε φορά που εξομολογούμαι νιώθω την ψυχή μου πιο καθαρή»

Η Ζόζεφιν έχει μία βαθιά σχέση αγάπης με τους θαυμαστές της, οι οποίοι την στηρίζουν σε κάθε νέο επαγγελματικό της βήμα. Πριν από λίγες ώρες, η τραγουδίστρια έκανε ένα Q&A στο προφίλ της στο Instagram, με το οποίο απάντησε σε ορισμένες ερωτήσεις που της έκαναν οι ακόλουθοί της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, η ερμηνεύτρια μίλησε και για τη σχέση της με το Θεό. Υπενθυμίζεται ότι η καλλιτέχνις βαπτίστηκε το 2018 Χριστιανή Ορθόδοξη.

Συγκεκριμένα, η Ζόζεφιν στη διάρκεια του Q&A δημοσίευσε μία ερώτηση, στην οποία θαυμαστής της ανέφερε: «Έχεις πνευματικό; Εξομολογείσαι;».

Η τραγουδίστρια ανέβασε την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και απάντησε: «Ναι… Και για μένα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Πιστεύω βαθιά στον Θεό και πριν λίγα χρόνια βαπτίστηκα. Κάθε φορά που εξομολογούμαι νιώθω την ψυχή μου πιο καθαρή και γεμάτη φως».