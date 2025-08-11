Μαρία Λουΐζα Βούρου: Το μήνυμα για τη διατροφή στις διακοπές – «Το healthy δεν είναι να ζούμε με νερόβραστα…»

Τις διακοπές της στη Λήμνο απολαμβάνει η Μαρία Λουΐζα Βούρου. Η παρουσιάστρια, η οποία ασχολείται με το κομμάτι της ευεξίας, το απόγευμα της Κυριακής (10/8) με αναρτήσεις της στο προφίλ της στο Instagram, αναφέρθηκε στο θέμα της διατροφής το καλοκαίρι.

Αρχικά, η Μαρία Λουΐζα Βούρου δημοσίευσε ένα βίντεο, με την μορφή του Instagram story, στο οποίο την βλέπουμε στη παραλία να τρώει ένα κλαμπ σάντουιτς.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Το μυστικό για healthy summer είναι να μην στερηθείς το κλαμπ. Φρόντισε να είναι τίμιο».

Σε επόμενο story της ανέβασε μία φωτογραφία της στην οποία ποζάρει φορώντας το μαγιό της.

Στη δημοσίευσή της ανέφερε πως: «Γενικώς φάε και το κλαμπ και τη πατάτα και το καλαμαράκι το τηγανητό στις διακοπές. Το healthy δεν είναι να ζούμε με νερόβραστα όπως πιστεύουν μερικοί. Healthy είναι να έχεις ισορροπία και να απολαμβάνεις τα πάντα που σου αρέσουν στο χρόνο τους».