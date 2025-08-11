Μαρία Λουΐζα Βούρου: Το μήνυμα για τη διατροφή στις διακοπές – «Το healthy δεν είναι να ζούμε με νερόβραστα…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Λουΐζα Βούρου
Φωτογραφία: Instagram/maria_louiza_real

Τις διακοπές της στη Λήμνο απολαμβάνει η Μαρία Λουΐζα Βούρου. Η παρουσιάστρια, η οποία ασχολείται με το κομμάτι της ευεξίας, το απόγευμα της Κυριακής (10/8) με αναρτήσεις της στο προφίλ της στο Instagram, αναφέρθηκε στο θέμα της διατροφής το καλοκαίρι.

Αρχικά, η Μαρία Λουΐζα Βούρου δημοσίευσε ένα βίντεο, με την μορφή του Instagram story, στο οποίο την βλέπουμε στη παραλία να τρώει ένα κλαμπ σάντουιτς.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Το μυστικό για healthy summer είναι να μην στερηθείς το κλαμπ. Φρόντισε να είναι τίμιο».

Σε επόμενο story της ανέβασε μία φωτογραφία της στην οποία ποζάρει φορώντας το μαγιό της.

Στη δημοσίευσή της ανέφερε πως: «Γενικώς φάε και το κλαμπ και τη πατάτα και το καλαμαράκι το τηγανητό στις διακοπές. Το healthy δεν είναι να ζούμε με νερόβραστα όπως πιστεύουν μερικοί. Healthy είναι να έχεις ισορροπία και να απολαμβάνεις τα πάντα που σου αρέσουν στο χρόνο τους».

Μαρία Λουΐζα Βούρου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:18 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Μαρία Κατσανδρή: «Γι’ αυτό δεν ήθελα να έχω σχέσεις με συναδέλφους…»

Στη Νάντια Ρηγάτου για την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, έδωσε συνέντευξη η Μαρία Κατσανδρή...
14:02 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Μαρίνα Λαμπροπούλου: «Δεν νιώθω ότι ήμουν καλή μαμά, λιποθυμώ στην ιδέα ενός ακόμη γάμου ή παιδιού»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου έδωσε η Μαρίνα Λαμπροπούλου, η οποία προβλήθηκ...
12:16 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Σοφία Σεϊρλή: Η Μυρτώ Αλικάκη «αποχαιρετά» την ηθοποιό – Η φωτογραφία από το «Μαύρο Ρόδο»

Το βράδυ της Κυριακής (10/8) η είδηση του θανάτου της Σοφίας Σεϊρλή συγκλόνισε το πανελλήνιο. ...
11:25 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Σοφία Σεϊρλή: Συγκινεί ο Σπύρος Μπιμπίλας για τον θάνατό της – «Καλή μου φίλη, φεύγεις πρόωρα κι άδικα…»

Γνωστή έγινε πριν από λίγες ώρες η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή, η ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια