Ηρώ Σαΐα: Θα παρουσιάσει ένα νέο μουσικό ντοκιμαντέρ

Μετά τη Χαρούλα Αλεξίου, άλλη μια ερμηνεύτρια ετοιμάζεται να περάσει στην παρουσίαση, σύμφωνα με την Reallife.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια με τα «100 χρόνια ελληνική δισκογραφία», που μεταδόθηκε την περασμένη σεζόν στην ΕΡΤ1, άνοιξε τον δρόμο και για άλλες παρόμοιες προσπάθειες.

Έτσι, σε ρόλο παρουσιάστριας θα δοκιμαστεί την προσεχή σεζόν η Ηρώ Σαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρουσιάσει ένα νέο μουσικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι κυρίες του ρεμπέτικου», το οποίο θα εστιάσει στις γυναίκες εκπροσώπους του ρεμπέτικου τραγουδιού που αναπτύχθηκε μετά το 1922 με την άφιξη των Μικρασιατών στην Ελλάδα και θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ1 από τα τέλη Σεπτεμβρίου.