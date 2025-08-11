Ηρώ Σαΐα: Θα παρουσιάσει ένα νέο μουσικό ντοκιμαντέρ

Enikos Newsroom

Media

Ηρώ Σαΐα
Φωτογραφία: Instagram/irosaia4

Μετά τη Χαρούλα Αλεξίου, άλλη μια ερμηνεύτρια ετοιμάζεται να περάσει στην παρουσίαση, σύμφωνα με την Reallife.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια με τα «100 χρόνια ελληνική δισκογραφία», που μεταδόθηκε την περασμένη σεζόν στην ΕΡΤ1, άνοιξε τον δρόμο και για άλλες παρόμοιες προσπάθειες.

Έτσι, σε ρόλο παρουσιάστριας θα δοκιμαστεί την προσεχή σεζόν η Ηρώ Σαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρουσιάσει ένα νέο μουσικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι κυρίες του ρεμπέτικου», το οποίο θα εστιάσει στις γυναίκες εκπροσώπους του ρεμπέτικου τραγουδιού που αναπτύχθηκε μετά το 1922 με την άφιξη των Μικρασιατών στην Ελλάδα και θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ1 από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
10:24 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

«Υπέροχα πλάσματα»: Ετοιμάζονται για επιστροφή με νέα επεισόδια

Άλλη μια σειρά που κάνει… καριέρα σε επανάληψη ετοιμάζεται για revival στον Alpha, σύμφω...
09:45 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp

Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp. Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμ...
09:16 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10 €. Δωροεπιταγή αξίας 10 € για αγορές άνω των 60 € α...
07:34 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Realnews

Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Realnews. Mη χάσετε δύο καθηλωτικά αστυνομικά μυθιστορήματα....
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια