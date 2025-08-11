Η γυναίκα του τον εγκατέλειψε όσο ήταν σε κώμα και του πήρε όλα τα χρήματα – «Έχω χάσει τα πάντα, αλλά δεν θέλω να την χωρίσω»

Φανταστείτε ένα σενάριο: ο σύντροφός σας, θεωρεί ότι τον/την έχετε απατήσει. Μετά, πέφτετε σε κώμα, αδειάζει το σπίτι σας, παίρνει όλα σας τα χρήματα, μετακομίζει σε άλλη χώρα και τελικά, εξαφανίζεται.

Σ’ αυτό το σημείο, δεν θα έμοιαζε λογική απόφαση το διαζύγιο;

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι θα συμφωνούσαν, ένας 26χρονος άνδρας, δεν το βλέπει έτσι επειδή η γυναίκα του θα απελαθεί σε περίπτωση που εκείνος την χωρίσει. Δεν θέλει να την πληγώσει έτσι ανεπανόρθωτα.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας είναι από χώρα της Ευρώπης και, είναι μαζί με την 24χρονη Αμερικανίδα σύζυγό του, περισσότερα από επτά χρόνια. Παντρεύτηκαν πριν από τέσσερα χρόνια.

“Με τον γάμο μας, πήρε άδεια παραμονής”

“Η γυναίκα μου ήρθε στην Ευρώπη για να δουλέψει ως μοντέλο. Ούτως ή άλλως, σκοπεύαμε να παντρευτούμε αλλά ήταν κάτι που θα την βοηθούσε να βγάλει και άδεια παραμονής”, εξηγεί ο άνδρας.

Βέβαια, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζαν και οι δύο με την εξάρτηση από ουσίες, η σχέση τους, ήταν ασταθής. Πέρσι, τα πράγματα άλλαξαν ραγδαία.

Το ζευγάρι έμενε ξύπνιο για τέσσερις και πέντε ολόκληρες ημέρες, κάνοντας χρήση διαφορετικών ουσιών. Ακόμη χειρότερα, ο άνδρας έχει και διάφορες ψυχικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη, οριακή διαταραχή προσωπικότητας και παρανοειδή σχιζοφρένεια, με τις οποίες ζει για χρόνια.

Περίπου την ίδια περίοδο, η γυναίκα του είχε αρχίσει να ανησυχεί μήπως την απατά.

Ο λόγος; Πριν από τρία χρόνια, ο άνδρας, όσο ήταν σε επήρεια, είχε φιλήσει μια από τις φίλες τους, μπροστά στη γυναίκα του. Όπως όλα δείχνουν, εκείνη δεν το ξέχασε ποτέ.

“Ήταν ένα φρικτό λάθος μου και ανέλαβα όλη την ευθύνη. Πέρυσι όμως, όταν πάλι περνούσαμε μια δύσκολη φάση, εκείνη άρχισε να κοιτάει παλιά μου μηνύματα και πείστηκε πως με εκείνη τη γυναίκα, είχα δεσμό για χρόνια”, εξηγεί ο άνδρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό δεν ισχύει, δεν είχε γίνει ποτέ τίποτα περισσότερο από ένα δεύτερο φιλί, λίγο μετά το πρώτο περιστατικό – όμως δεν είχαν ποτέ τους δεσμό.

Η γυναίκα του δεν τον πίστεψε. Συνέχισαν να μαλώνουν για μήνες ολόκληρους. Ο άνδρας κατέληξε να κάνει απόπειρα παίρνοντας υπερβολική δόση.

“Έπεσα σε κώμα για τρεις ημέρες και πέρασα δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο. Κόντεψα να πεθάνω”, αποκαλύπτει.

Η σύζυγός του ωστόσο, δεν του συμπαραστάθηκε. Αντίθετα, μετακόμισε, άλλαξε χώρα όσο εκείνος ήταν στο νοσοκομείο και, όταν επιτέλους πήρε εξιτήριο, συνειδητοποίησε πως, είχε αδειάσει το σπίτι του – το ίδιο και ο τραπεζικός του λογαριασμός.

“Δεν είχα λεφτά ούτε για να ταΐσω τα σκυλιά μου”

Πήρε τα προσωπικά της αντικείμενα, αντικείμενα της κοινής τους περιουσίας και περισσότερα από 4.500 ευρώ από τις αποταμιεύσεις του από τη δισκογραφική του εταιρεία. Επιπλέον, η σύζυγός του ξεκίνησε μια εκστρατεία GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα για την ανάρρωσή του, αλλά του έστειλε μόνο 350 ευρώ από τις δωρεές, οι οποίες ξεπέρασαν τα 2.500 ευρώ.

Έτσι, ο άνδρας δεν μπορούσε να πληρώσει πλέον το ενοίκιό του. Αναγκάστηκε να πουλήσει τον μουσικό του εξοπλισμό. Με το ζόρι κατάφερνε να ταΐζει τα δύο σκυλιά του, γι’ αυτό και τα έστειλε σε καταφύγιο για έναν μήνα και εκείνος, πήγε να μείνει σε ένα φιλικό σπίτι.

Εν τω μεταξύ, η γυναίκα του υποτίθεται πως θα του έδινε πίσω τα χρήματα και εκείνος, εξακολουθούσε να της στέλνει όσα περισσότερα μπορούσε.

Την Πρωτοχρονιά ωστόσο, η γυναίκα κυριολεκτικά εξαφανίστηκε. Έχουν να μιλήσουν πάνω από επτά μήνες. Ο άνδρας ξέρειότι περνάει καλά, πηγαίνει σε πάρτι και βγαίνει με τους πρώην φίλους του από τη μουσική σκηνή.

Ο άνδρας έχει καταφέρει να βάλει σε μια τάξη τη ζωή του. Βρήκε ένα μικρό στούντιο να μείνει και πήρε πίσω τα σκυλιά του από το καταφύγιο. Τα οικονομικά του εξακολουθούν να είναι σε άσχημη κατάσταση, επειδή το ατύχημα του δημιούργησε μια αναπηρία, ενώ η εταιρεία του, είναι χρεοκοπημένη.

“Έχω χάσει τα πάντα – είμαι ολομόναχος”

Αν δεν πάρει περισσότερα χρήματα, θα του κάνουν έξωση την επόμενη εβδομάδα. “Παρόλα αυτά, δεν έχω κάνει αίτηση διαζυγίου. Αν το κάνω, θα την απελάσουν. Δεν θέλω να την πληγώσω, παρόλο που με άφησε όταν την χρειαζόμουν περισσότερο”, παραδέχεται ο άνδρας.

Παρά τα όσα έχουν γίνει, ο άνδρας δεν είναι σίγουρος αν η συμπεριφορά της γυναίκας του, είναι δικαιολογημένη – δεδομένου του ότι έχει κάνει και εκείνος λάθη.

Συνειδητοποιεί την ανάγκη να ξεπεράσει τις εξαρτήσεις του και να βελτιώσει την ψυχική του υγεία. Δεν μπορεί ωστόσο, να μην αναρωτιέται αν, η εξαφάνιση της γυναίκας του, ήταν μια αντίδραση που αναλογεί στις ενέργειές του.

“Έχασα τα πάντα: Την υγεία, το σπίτι, τη δουλειά και τον κύκλο μου. Δεν έχω οικογένεια. Οι γονείς μου έχουν πεθάνει και οι φίλοι μου ήταν δίπλα μου μόνο όσο είχα χρήματα. Τώρα, αισθάνομαι εντελώς μόνος μου“, εξομολογείται ο άνδρας.

Η αναταραχή που περνά, τον αναγκάζει ν’ αναρωτηθεί αν, η άρνησή του να ζητήσει διαζύγιο, μετά την εγκατάλειψη και την υφαρπαγή των χρημάτων του, είναι πράγματι, σωστή απόφαση.

Πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο να συνεχίσει να προσπαθεί;

Μήπως είναι καιρός να ξεχάσει όσα του πήρε και να προχωρήσει τη ζωή του;

Τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση του;