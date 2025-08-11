«Βράζει» ξανά η Αίτνα: Νέα έκρηξη και ροή λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

ηφαίστειο Αίτνα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Πηγή: ΕΡΑ

Μια νέα έκρηξη προκάλεσε τη δημιουργία ροής λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων στο ηφαίστειο Αίτνα στην Σικελία.

Το Παρατηρητήριο της Αίτνας, το οποίο ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV), επιβεβαίωσε ότι η ροή της λάβας κατευθύνεται προς νότο. Το προσωπικό του Ινστιτούτου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πεδίο, πραγματοποιώντας επιτόπιες μετρήσεις και αξιολογώντας την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Από την πλευρά της σεισμικής δραστηριότητας, δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές. Η πηγή της ροής λάβας εντοπίζεται σε ύψος 2.800 μέτρων, μεταξύ του κρατήρα Voragine και του βορειοανατολικού κρατήρα (Nord-Est).

Πορτοκαλί συναγερμός και επιπτώσεις στην αεροπλοΐα

Λόγω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκδόθηκε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού από το Vona, το τμήμα του INGV που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή. Παρά ταύτα, το αεροδρόμιο της Κατάνια παραμένει ανοιχτό και λειτουργικό. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση με ιδιαίτερη προσοχή, έτοιμες να λάβουν επιπλέον μέτρα αν χρειαστεί.

