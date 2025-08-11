Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δικογραφίες στα χέρια του εισαγγελέα

Μήνας ραγδαίων εξελίξεων ο Αύγουστος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς μετά τις 25 Αυγούστου αναμένεται να φτάσουν στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα οι πρώτες δικογραφίες που θα συντάξει βάσει στοιχείων η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες της Realnews, οι έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μόλις πήραν το «πράσινο φως» να ερευνήσουν τα ύποπτα ΑΦΜ, που «αφαίμαξαν» μεγάλα χρηματικά ποσά από τα κοινοτικά κονδύλια για τις επιδοτήσεις στην κτηνοτροφία και στη γεωργία, «έτρεξαν» την έρευνα με εντατικούς ρυθμούς, πραγματοποιώντας συνεχείς διασταυρώσεις, ακόμα και με την καταμέτρηση ζώων αλλά και γεωργικών εκτάσεων.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μέσω αυτής της διαδικασίας κατάφεραν να εντοπίσουν τις πρώτες μεγάλες επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν με πλαστά στοιχεία είτε γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, είτε αριθμού αιγοπροβάτων, και, πλέον, βρίσκονται στην τελική ευθεία σύνταξης των απαραίτητων δικογραφιών.

Η έρευνα

Μετά τις 25 Αυγούστου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί θα είναι έτοιμοι να αποστείλουν στοιχειοθετημένες τις δικογραφίες στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ θα ενημερώσουν τόσο την ΑΑΔΕ όσο και τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης ώστε να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο όγκος των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί έπειτα από τον έλεγχο των «κόκκινων» ΑΦΜ είναι πιθανό να ξεπεράσει τις 100 δικογραφίες. Συνολικά τα ΑΦΜ που θα ελεγχθούν σε βάθος χρόνου από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος φτάνουν τα 500.000 και, όπως είναι λογικό, η έρευνα αυτή θα είναι επίπονη και προφανώς μακροχρόνια, καθώς θα χρειαστεί να επιστρατευτούν ακόμα και αστυνομικοί από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα ώστε να πραγματοποιούν αυτοψίες, όπως καταμέτρηση στρεμμάτων τόσο σε βοσκοτόπια όσο και σε καλλιεργήσιμα στρέμματα και βέβαια καταμέτρηση δηλωμένων αιγοπροβάτων.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της έρευνας, μόλις ο εισαγγελέας και η ΑΑΔΕ πάρουν στα χέρια τους τις πρώτες δικογραφίες, ο δικαστικός λειτουργός αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις για απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. Μάλιστα, σε περιπτώσεις που αφορούν εισπραχθέντα ποσά επιδοτήσεων άνω των 120.000 ευρώ οι κατηγορίες θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Επιστροφή χρημάτων

Από την πλευρά της ΑΑΔΕ, σκοπός είναι να επιστραφούν τα ποσά που παρανόμως και με πλαστά στοιχεία εισπράχθηκαν από δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος δύναται να επιστρέψει το σύνολο του ποσού, τότε η ΑΑΔΕ θα θεωρεί την υπόθεση λήξασα. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως ο δικαιούχος που θα επιστρέψει το συνολικό ποσό δεν θα αντιμετωπίσει τη βάσανο της Δικαιοσύνης. Αλλωστε, ο ελεγχόμενος θα έχει τελέσει πράξεις που συνηγορούν στην κατηγορία της απάτης και κατά συνέπεια θα του ασκηθεί ποινική δίωξη. Σε περίπτωση που δεν επιστρέψει τα χρήματα από τις παράνομες επιδοτήσεις, τότε είναι δυνατόν να του κατασχεθούν τόσο οι τραπεζικές καταθέσεις όσο και η ακίνητη περιουσία, μέχρι να καλυφθεί το ύψος των χρημάτων που φέρεται να είχε λάβει παράνομα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διακανονισμός

Αν ο δικαιούχος δεν έχει το σύνολο του ποσού, πλην όμως επιθυμεί να επιστρέψει τα χρήματα, τότε θα αντιμετωπίζεται ως πολίτης που επιθυμεί διακανονισμό με την εφορία για την επιστροφή βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, ώστε το σύνολο του ποσού να αποπληρωθεί με δόσεις. Ολα αυτά, βέβαια, είναι μια διαδικασία χρονοβόρα όσον αφορά την επιστροφή των χρημάτων. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος όσων έλαβαν παράνομες και υπέρογκες επιδοτήσεις δηλώνοντας ψευδή στοιχεία, η ποινική διαδικασία θα ακολουθείται κανονικά και μάλιστα με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

Η έρευνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν θα σταματήσει, καθώς οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος θα ελέγξουν πλήθος ΑΦΜ ώστε να διαπιστωθεί ποιοι πήραν επιδοτήσεις με πραγματικά στοιχεία και είναι επαγγελματίες γεωργοί ή κτηνοτρόφοι και ποιοι «μετατράπηκαν» κατά περίπτωση σε «επαγγελματίες» για να καρπωθούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρουσιάζοντας πλασματικά στοιχεία.

«Μεγάλα ψάρια»

Τη διαβεβαίωση ότι προς το τέλος Αυγούστου θα τρέξουν οι διαδικασίες «για τα μεγάλα ψάρια» που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε, μιλώντας στον Real FM, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. «Οποιοι και αν είναι εμπλεκόμενοι στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση. Ηδη γίνεται ένας αυστηρός και γρήγορος έλεγχος από την Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά προτεραιότητα σε εκείνους που έπαιρναν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Εως το τέλος Αυγούστου, σε 25 ημέρες από σήμερα, θα έχουμε εικόνα για αρκετές περιπτώσεις από τα ‘‘μεγάλα ψάρια’’, με στόχο όχι μόνο να αποκαλυφθεί τι έχει γίνει, αλλά και να επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κ. Χατζηδάκης.

Διαβάστε εδώ το δημοσίευμα της Realnews