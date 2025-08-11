Βαρβάρα Λυκομήτρου στον Real fm 97,8: «Οι επιτυχίες ήρθαν με υπομονή και πολύ θέληση!»

«Ήμουνα το φαβορί αλλά έπρεπε να το αποδείξω μέσα στον αγώνα» δήλωσε στον Real fm 97,8 η Βαρβάρα Λυκομήτρου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων που ολοκληρώθηκε χθες στην Λιθουανία. Η 18χρονή πρωταθλήτρια από τον Βόλο, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, όπως και η Πασχαλίνα Μουρατίδου με την Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ, χαρίζοντας στην χώρα μας τα δυο χρυσά μετάλλια, από τα τέσσερα συνολικά που πήρε στην διοργάνωση, με τα ελληνικά χρώματα να κατακτούν ακόμη ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο.

Κωπηλασία: Θρίαμβος της Εθνικής Ομάδας στο Παγκόσμιο Εφήβων – Νεανίδων – Χρυσό μετάλλιο για τις Μουρατίδου, Διαβάτη και Λυκομήτρου

«Με υπομονή, θέληση και μεγάλη προσπάθεια»

Για την Βαρβάρα Λυκομήτρου, ήταν το τρίτο χρυσό μετάλλιο που κατακτά αυτό το καλοκαίρι σε μεγάλες διοργανώσεις. Είχε προηγηθεί η πρώτη θέση στο σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων καθώς και η πρωτιά που πήρε μαζί με την Μιλένα Κοντού στο διπλό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κάτω των 23 χρονών. «Νομίζω έφτασα σε αυτές τις επιτυχίες, με υπομονή, θέληση και μεγάλη προσπάθεια» ανέφερε, μιλώντας στην εκπομπή Real sports με τους Δημήτρη Σταυρακάκη και Παναγιώτη Βουγιού, συμπληρώνοντας: «Οι επιτυχίες αυτές είναι δουλειά ετών, ατελείωτες ώρες προπόνησης, μας βοηθάει πολύ ότι κάνουμε προπονήσεις μαζί μεγαλύτερους αθλητές και αθλήτριες που έχουν πάρει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάντως υπάρχουν και οι αποτυχίες και αυτές είναι πολλές. Η Κωπηλασία είναι ένα άθλημα, ειδικά όταν κάνεις σκιφ, που έχει μεγάλη σημασία και η ψυχολογία!».

«Η κατάσταση των εγκαταστάσεων είναι απαράδεκτη»

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, η Βαρβάρα θα είναι μόλις 21 χρονών και όπως τονίζει: «φυσικά και θέλω να είμαι εκεί να συμμετάσχω, είναι κάτι που σκέφτομαι συνέχεια!».
Χαρακτήρισε απαράδεκτη την κατάσταση που επικρατεί στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, όπου γίνεται η προετοιμασία των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών στην κωπηλασία. «Έχουμε ταράξει τον ελληνικό αθλητισμό με αυτά που έχουμε κάνει σαν κωπηλασία, σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και αξίζουμε την κάθε προσοχή που θα μπορούμε να πάρουμε» υπογράμμισε, λέγοντας ακόμη: «οι ελλείψεις είναι πολλές. Στο Σχοινιά είμαστε περισσότερες ημέρες το χρόνο, λόγω της προετοιμασίας από ότι καθόμαστε στο σπίτι μας. Η κατάσταση των εγκαταστάσεων είναι απαράδεκτη!».

