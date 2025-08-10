Κωπηλασία: Θρίαμβος της Εθνικής Ομάδας στο Παγκόσμιο Εφήβων – Νεανίδων – Χρυσό μετάλλιο για τις Μουρατίδου, Διαβάτη και Λυκομήτρου

Εντυπωσιακή συγκομιδή μεταλλίων σημείωσε η Εθνική Ομάδα Κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων που διεξήχθη στο Τρακάι της Λιθουανίας, κατακτώντας δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο.

Το πρώτο χρυσό ήρθε από τις Πασχαλίνα Μουρατίδου και Ελένη Διαβάτη, οι οποίες στον τελικό του διπλού σκιφ άφησαν μεγάλη διαφορά από τα πληρώματα της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ακολούθησε η εξαιρετική εμφάνιση της Βάλιας Λυκομήτρου στο σκιφ, που με δυνατή αντεπίθεση μετά τα 1.300 μέτρα ξεπέρασε την Ισπανίδα αντίπαλό της και κατέκτησε το δεύτερο χρυσό.

Πρόκειται για το τρίτο φετινό χρυσό μετάλλιό της, μετά το Ευρωπαϊκό Εφήβων και το Παγκόσμιο Κ23 στο διπλό με την Μηλένα Κοντού.

Στην κατηγορία των εφήβων, οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης στο διπλό σκιφ τερμάτισαν δεύτεροι πίσω από την Ιρλανδία, κατακτώντας το ασημένιο.

Το χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισαν οι Ανδρέας Μπούρκας και Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης στη δίκωπο άνευ.


Την παρουσία της στον τελικό σημείωσε και η τετράδα του τετραπλού σκιφ Νεανίδων (Νεφέλη Ντάρα, Ελένη Παπαρρίζου, Παναγιώτα Καλαϊτζή και Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη), η οποία κατέλαβε την 6η θέση με χρόνο 7:10.49.

