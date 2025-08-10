Άρης Μουγκοπέτρος: Ετοιμάζει βιβλίο για τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του – «Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας…»

Βιβλίο ετοιμάζεται να βγάλει ο Άρης Μουγκοπέτρος. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν εξερράγη στο χέρι του κροτίδα, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα και να αντιμετωπίσει προβλήματα με την όρασή του στο ένα μάτι, κάνει ένα νέο βήμα μετά το ατύχημά του.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από βίντεο στο Instagram το βιβλίο του πιθανότατα θα κυκλοφορήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου και σε λίγες ημέρες υπόσχεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος εξήγησε: «Θα ήθελα να σας πω ότι μου λείπετε πάρα πολύ. Είστε συνέχεια στο μυαλό μου, στη σκέψη μου, γιατί αυτό τον μήνα πάντα τον είχα συνδυάσει με εσάς. Αλλά και τώρα μαζί με εσάς είναι. Λίγο διαφορετικά, αλλά είναι μαζί. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας πως σε λίγο καιρό όλα αυτά που λέμε στα stories, γύρω από τη ζωή μου, αλλά και αυτά που δεν μπορούμε να πούμε στα stories και πάρα πολλά άλλα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, θα συμπεριληφθούν σε ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, πιστεύω, κοντά στον Σεπτέμβριο ή στα μέσα Σεπτέμβρη, κάπου εκεί. Σε λίγες μέρες θα μάθετε και περισσότερα. Ελπίζω να σας αρέσει και έχουμε να πούμε πολλά γύρω από αυτό. Να είστε όλοι καλά και εύχομαι να περάσετε μία όμορφη Κυριακή. Σας αγαπώ πολύ. Ο Άρης σας».

