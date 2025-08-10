Ροδόπη: Σε ύφεση η φωτιά στη Νέα Μουσινούπολη – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στις 8 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Μουσινούπολη, κοντά στον οικισμό των Παλιννοστούντων Κομοτηνής, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, η οποία κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, έχει περιοριστεί, χωρίς να υπάρχουν πυκνοί καπνοί, ωστόσο παρουσιάζει κατά διαστήματα αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων, καίγοντας καλαμιές, μπάζα, ξερά κλαδιά και σκουπίδια στις όχθες του ποταμού Βοσβόζη.

Στην περιοχή επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη με συνεχείς ρίψεις νερού.

Επιπλέον, στην κατάσβεση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.


Νωρίτερα, ήχησε δύο φορές το 112, καλώντας τους κατοίκους κοντά στην περιοχή Ήφαιστος να απομακρυνθούν προς την Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής και να παραμείνουν σε ετοιμότητα.


Παράλληλα έχουν δοθεί οδηγίες στους κατοίκους να παραμείνουν με κλειστά παράθυρα στα σπίτια τους για να μην εισπνεύσουν τους καπνούς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεση.

 

