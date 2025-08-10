Αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ: Πλήρης κατάργηση των τραπεζικών χρεώσεων από αύριο – Όλες οι αλλαγές

οικονομία

πληρωμές ATM

Με την ενεργοποίηση της σχετικής ρύθμισης από αύριο, Δευτέρα 11/8 οι πολίτες θα μπορούν να τραβούν χρήματα από τους λογαριασμούς τους με μηδενική χρέωση ακόμη κι αν η ανάληψη γίνει από ΑΤΜ άλλης τράπεζας του συστήματος «ΔΙΑΣ».

Η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τις τραπεζικές προμήθειες, που ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025, προβλέπει:

  • Μηδενισμό των χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από το δίκτυο ΑΤΜ των τραπεζών.
  • Κατάργηση των χρεώσεων σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ, είτε αυτό ανήκει σε τράπεζα είτε σε τρίτο πάροχο.
  • Θέσπιση εθνικού πλαφόν ύψους 1,5 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων εκτός αν στο μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχει η τράπεζα του πελάτη, οπότε η προμήθεια είναι μηδενική, όπως και σε δημοτικές κοινότητες που δεν υπάρχει πρόσβαση σε άλλο μηχάνημα.

«Ζυγίζονται» οι προνομιακοί τραπεζικοί λογαριασμοί

Μετά τις αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί, από τις αρχές του χρόνου στις πληρωμές λογαριασμών, φορτίσεις προπληρωμένων καρτών με ποσά έως 100 ευρώ και ερωτήσεις υπολοίπου θα γίνονται χωρίς κόστος.

Η μέγιστη χρέωση για εμβάσματα έως 5.000 ευρώ είναι 50 λεπτά.

Ανάλογα με το προφίλ των συναλλαγών τους πάντως οι καταθέτες «ζυγίζουν» σύμφωνα με την ΕΡΤ, αν τους συμφέρει να μετατρέψουν σε προνομιακούς τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με την αντίστοιχη μηνιαία επιβάρυνση.

