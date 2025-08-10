Modern Cinderella: «Έρωτες έρχονται και φεύγουν – Περνάω ωραία στην προσωπική μου ζωή» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Modern Cinderella βρέθηκε καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή της Δήμητρας Αλεξανδράκη στο κανάλι της στο YouTube.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε για τον πατέρα του παιδιού της και πρώην σύντροφό της, τον γνωστό τράπερ Ricta (Δημήτρης Χρυσοστομίδης), ενώ αποκάλυψε και πτυχές από την προσωπική της ζωή.

Αναφερόμενη στον Ricta και στον ερχομό του γιου της, η influencer είπε: «Το παιδάκι μου ήρθε γύρω στα 20, λίγο πριν μπω στα 21, το ήθελα. Με τον άνθρωπο που το έκανα ήταν έρωτας τρελός στους τέσσερις μήνες έμεινα έγκυος. Μετά από τρεις μήνες χώρισα. Αυτός πήγε στη Θεσσαλονίκη, κέντρο κεντρικά.

Έφυγε, έτσι είναι οι έρωτες, έρχονται και φεύγουν. Μπορεί να είναι και για καλύτερο, μπορεί να έρθει κάτι καλύτερο., μπορεί κάτι χειρότερο. Ήρθε κάτι άλλο στη ζωή μου και έφυγε, και μετά ήρθε κάτι άλλο, έτσι είναι η ζωή προχωράει».

«Στην Αθήνα μένω μόνη μου»

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη ζωή της μετά τον ερχομό του γιου της, αποκάλυψε: «Η ζωή με ένα παιδάκι είναι πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Στην Αθήνα μένω μόνη μου, πότε έρχεται η μαμά μου ή η μαμά του για να με βοηθάνε, όταν δεν έχεις ωράριο προφανώς είναι πολύ δύσκολο από το να έχεις ένα ωράριο 9-5. Επειδή εμείς δεν έχουμε κανονικό ωράριο είναι πολύ δύσκολο.

Επειδή είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ εγώ να πω όχι αν έχω κάποιο εμπορικό, γιατί φυσικά θέλω το εμπορικό και τα χρήματα γιατί μεγαλώνω ένα παιδάκι. Είναι πολύ δύσκολα, αλλά, είναι πολύ ευχάριστα. Είναι και η στιγμή που μπορεί το παιδί να χαμογελάσει και να σε εκνευρίσει απίστευτα. Το παιδί μου δεν έχει τίποτα από εμένα, είναι ίδιος ο Μήτσος».

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή και το ενδεχόμενο να έχει νέο σύντροφο, δήλωσε: «Περνάω ωραία στην προσωπική μου ζωή, προφανώς δεν είμαι μόνη μου. Μου αρέσει η περιπέτεια στη ζωή».