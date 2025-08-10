Αθηνά Οικονομάκου: Καλοκαιρινές διακοπές στην Άνδρο με τη Λένα Δροσάκη

Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει επιστρέψει εδώ και λίγες μέρες στην Ελλάδα, μετά από ένα αξέχαστο ταξίδι ζωής στην Κένυα μαζί με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Μετά την επιστροφή της στην Αθήνα, αποφάσισε να αφιερώσει λίγο χρόνο σε μια από τις πιο καλές της φίλες, τη Λένα Δροσάκη. Οι δυο ηθοποιοί, που συνεργάστηκαν την περασμένη σεζόν στη δημοφιλή σειρά «Ο πρώτος από εμάς», έχουν χτίσει μια πολύ δυνατή φιλία, η οποία συχνά εκφράζεται μέσα από κοινές αποδράσεις και στιγμές χαλάρωσης.

Αυτή τη φορά, η Αθηνά και η Λένα επέλεξαν να ταξιδέψουν στις μαγευτικές Κυκλάδες, και συγκεκριμένα στην Άνδρο, για να απολαύσουν λίγες μέρες ηρεμίας και ξεγνοιασιάς. Το απόγευμα του Σαββάτου (9/8) μοιράστηκαν μια κοινή φωτογραφία στα social media, όπου ξεχειλίζει η χαρά και η καλή διάθεση, δείχνοντας πόσο απολαμβάνουν η μία την παρέα της άλλης σε αυτό το μικρό καλοκαιρινό διάλειμμα.

 

