Τάσος Κωστής: «Όταν ακούς τη λέξη καρκίνος πέφτεις – Τώρα το μόνο που δεν μπορώ να ακούσω είναι χημειοθεραπεία»

Τάσος Κωστής

Ο Τάσος Κωστής παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη μάχη του με τον καρκίνο αποκαλύπτοντας από πού άντλησε δύναμη. Παρά το αρχικό σοκ, δεν επέτρεψε να τον καταβάλει ο φόβος.

Από πού πήρατε δύναμη όταν ήρθατε αντιμέτωπος με τον καρκίνο;

Από τον εαυτό μου και από τη ζωή. Δεν είπα «αχ γιατί σε μένα». Είπα ότι θα το παλέψω και η γυναίκα μου παρότι δεν υπήρχε περίπτωση. Στην αρχή όταν ακούς τη λέξη «καρκίνος» πέφτεις, τώρα το μόνο που δεν μπορώ να ακούσω είναι «χημειοθεραπεία». Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Και εγώ έκανα, αλλά εντάξει.

Η γυναίκα μου όταν μου, ανακοίνωσαν ότι έχω καρκίνο λιποθύμησε, εγώ άρχισα να σκέφτομαι να κάνω τη διαθήκη μου, αλλά μου είπε ο γιατρός ότι θα ταλαιπωρηθώ και θα γίνω καλά. Τη δύναμη την παίρνεις από μέσα σου. Κανείς δεν θα πονέσει για σένα. Δεν θέλω να με λυπούνται, εγώ παλεύω εκείνη την ώρα.

