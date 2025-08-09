Βρετανία: Περισσότερες από 200 συλλήψεις διαδηλωτών του δικτύου Palestine Action

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: Περισσότερες από 200 συλλήψεις διαδηλωτών του δικτύου Palestine Action
Σύλληψη διαδηλώτριας που διαμαρτυρόταν για την απαγόρευση του δικτύου Palenstine Action. 9 Αυγούστου 2025 Πηγή: ΕΡΑ

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι που διαδήλωναν κατά της απόφασης της Βρετανίας να απαγορεύσει το φιλοπαλαιστινιακό δίκτυο άμεσης δράσης Palestine Action, συνελήφθησαν σήμερα, έξω από το κοινοβούλιο, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι έως και 700 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση στην πλατεία Κοινοβουλίου και ανέφεραν ότι η βρετανική αστυνομία προετοιμάζεται για την μεγαλύτερη μαζική σύλληψη διαδηλωτών στην ιστορία της.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι «σημαντικός αριθμός ατόμων» εθεάθη να «επιδεικνύει πλακάτ που εκφράζουν υποστήριξη για την Palestine Action,, η οποία είναι απαγορευμένη ομάδα».

«Έχουμε πλέον προβεί σε 200 συλλήψεις στην πλατεία Κοινοβουλίου σήμερα το απόγευμα», έγραψε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο X. Πρόσθεσε ότι υπήρξαν άλλες τέσσερις συλλήψεις για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Τον Ιούλιο, Βρετανοί νομοθέτες απαγόρευσαν το αναφερόμενο δίκτυο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, μετά από την επίθεση μερικών μελών του, κατά βάσης της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας, όπου προκάλεσαν ζημιές σε αεροσκάφη, διαμαρτυρόμενα για την υποστήριξη της Βρετανίας στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την απαγόρευση, είναι πλέον έγκλημα για κάποιον να είναι μέλος του δικτύου, με προβλεπόμενη μέγιστη ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Η συνιδρύτρια του δικτύου Χάντα Αμόρι κέρδισε μία προσφυγή την προηγούμενη εβδομάδα για την κατάθεση έφεσης κατά της εφαρμογής της απαγόρευσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:58 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Αζερμπαϊτζάν-Αρμενία: Συμφιλιώθηκαν «οριστικά» λέει ο Τραμπ – Η Βρετανία χαιρετίζει τα «τολμηρά βήματα» ειρήνης, το Ιράν προειδοποιεί κατά «οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης»

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν δεσμεύθηκαν χθες στην Ουάσινγκτον να «σταματήσουν οριστικά», σύμ...
20:30 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Γυναίκα που «μιλάει στους νεκρούς» εξηγεί τον ανατριχιαστικό λόγο για τον οποίο δεν πρέπει ποτέ να έχετε καθρέφτη στραμμένο προς το κρεβάτι σας

Μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι μπορεί να μιλήσει με τους νεκρούς έχει πολύ συγκεκριμένη άποψη...
20:09 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Δραματικά πλάνα από κατάρρευση τελεφερίκ – Έπεσαν στο κενό ουρλιάζοντας οι επιβάτες του, 12 τραυματίες

Τρόμο και πανικό προκάλεσε ένα σοβαρό δυστύχημα σε χιονοδρομικό θέρετρο της Ρωσίας, όταν κατέρ...
19:46 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Μόσχα: Καταδικάζει τα σχέδια του Ισραήλ για επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Γάζα

Η Ρωσία καταδικάζει και απορρίπτει το σχέδιο του Ισραήλ για την επέκταση της στρατιωτικής επιχ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια