Βρετανία: Περισσότερες από 200 συλλήψεις διαδηλωτών του δικτύου Palestine Action

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι που διαδήλωναν κατά της απόφασης της Βρετανίας να απαγορεύσει το φιλοπαλαιστινιακό δίκτυο άμεσης δράσης Palestine Action, συνελήφθησαν σήμερα, έξω από το κοινοβούλιο, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι έως και 700 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση στην πλατεία Κοινοβουλίου και ανέφεραν ότι η βρετανική αστυνομία προετοιμάζεται για την μεγαλύτερη μαζική σύλληψη διαδηλωτών στην ιστορία της.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι «σημαντικός αριθμός ατόμων» εθεάθη να «επιδεικνύει πλακάτ που εκφράζουν υποστήριξη για την Palestine Action,, η οποία είναι απαγορευμένη ομάδα».

«Έχουμε πλέον προβεί σε 200 συλλήψεις στην πλατεία Κοινοβουλίου σήμερα το απόγευμα», έγραψε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο X. Πρόσθεσε ότι υπήρξαν άλλες τέσσερις συλλήψεις για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Τον Ιούλιο, Βρετανοί νομοθέτες απαγόρευσαν το αναφερόμενο δίκτυο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, μετά από την επίθεση μερικών μελών του, κατά βάσης της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας, όπου προκάλεσαν ζημιές σε αεροσκάφη, διαμαρτυρόμενα για την υποστήριξη της Βρετανίας στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την απαγόρευση, είναι πλέον έγκλημα για κάποιον να είναι μέλος του δικτύου, με προβλεπόμενη μέγιστη ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Η συνιδρύτρια του δικτύου Χάντα Αμόρι κέρδισε μία προσφυγή την προηγούμενη εβδομάδα για την κατάθεση έφεσης κατά της εφαρμογής της απαγόρευσης.