Τηλεθέαση (8/8): Τι επέλεξε το κοινό το πρωί της Παρασκευής

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Η «μάχη» για την επικράτηση στην τηλεθέαση καλά κρατεί για την πρωινή ζώνη των σταθμών.

Την Παρασκευή (8/8) το «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου στον ANT1, βγήκε πρώτο στο γενικό κοινό με 13,5%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ΑΝΤ1 – Καλοκαίρι Παρέα 13,5%
Mega – Το ρετιρέ (Ε) 13%
Open – Καλοκαιρινό ραντεβού 10,3%
Alpha – Μουρμούρα (Ε) 9,8%
Mega – Εμείς κι εμείς (Ε) 9,7%
ΣΚΑΪ – OnLine 8,9%
Star – Ξένη ταινία – The lego Batman movie 3,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Mega – Το ρετιρέ (Ε) 18%
ΑΝΤ1- Καλοκαίρι Παρέα 16,2%
Mega – Εμείς κι εμείς (Ε) 13,7%
Open – Καλοκαιρινό ραντεβού 11,9%
Alpha – Μουρμούρα (Ε) 9,3%
Star – Ξένη ταινία – The lego Batman movie 3%
ΣΚΑΪ – OnLine 2,2%

