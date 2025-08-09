Τηλεθέαση (8/8): Τι επέλεξε το κοινό το πρωί της Παρασκευής

Η «μάχη» για την επικράτηση στην τηλεθέαση καλά κρατεί για την πρωινή ζώνη των σταθμών.

Την Παρασκευή (8/8) το «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου στον ANT1, βγήκε πρώτο στο γενικό κοινό με 13,5%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ΑΝΤ1 – Καλοκαίρι Παρέα 13,5%

Mega – Το ρετιρέ (Ε) 13%

Open – Καλοκαιρινό ραντεβού 10,3%

Alpha – Μουρμούρα (Ε) 9,8%

Mega – Εμείς κι εμείς (Ε) 9,7%

ΣΚΑΪ – OnLine 8,9%

Star – Ξένη ταινία – The lego Batman movie 3,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Mega – Το ρετιρέ (Ε) 18%

ΑΝΤ1- Καλοκαίρι Παρέα 16,2%

Mega – Εμείς κι εμείς (Ε) 13,7%

Open – Καλοκαιρινό ραντεβού 11,9%

Alpha – Μουρμούρα (Ε) 9,3%

Star – Ξένη ταινία – The lego Batman movie 3%

ΣΚΑΪ – OnLine 2,2%