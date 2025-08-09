Τηλεθέαση (8/8): Τι επέλεξε το κοινό το πρωί της Παρασκευής

Η «μάχη» για την επικράτηση στην τηλεθέαση καλά κρατεί για την πρωινή ζώνη των σταθμών.
Την Παρασκευή (8/8) το «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου στον ANT1, βγήκε πρώτο στο γενικό κοινό με 13,5%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
ΑΝΤ1 – Καλοκαίρι Παρέα 13,5%
Mega – Το ρετιρέ (Ε) 13%
Open – Καλοκαιρινό ραντεβού 10,3%
Alpha – Μουρμούρα (Ε) 9,8%
Mega – Εμείς κι εμείς (Ε) 9,7%
ΣΚΑΪ – OnLine 8,9%
Star – Ξένη ταινία – The lego Batman movie 3,6%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Mega – Το ρετιρέ (Ε) 18%
ΑΝΤ1- Καλοκαίρι Παρέα 16,2%
Mega – Εμείς κι εμείς (Ε) 13,7%
Open – Καλοκαιρινό ραντεβού 11,9%
Alpha – Μουρμούρα (Ε) 9,3%
Star – Ξένη ταινία – The lego Batman movie 3%
ΣΚΑΪ – OnLine 2,2%