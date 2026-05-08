Ιράν: Ο Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ μιλά για «μεγάλη νίκη» απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί θα γιορτάσουν σύντομα μια «μεγάλη νίκη» στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV.

Ο Αρέφ φέρεται να συνέδεσε την εκτίμησή του με την άρση των κυρώσεων και των πιέσεων που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια στον ιρανικό λαό.

«Σύντομα θα πραγματοποιήσουμε τη γιορτή της νίκης μας, και οι κυρώσεις και οι πιέσεις που έχουν επιβληθεί στον ιρανικό λαό τα τελευταία χρόνια θα αρθούν με τη μεγάλη νίκη του ιρανικού έθνους», φέρεται να δήλωσε ο Αρέφ, σύμφωνα με το Press TV.