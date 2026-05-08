Στενά του Ορμούζ: ΗΠΑ και Μπαχρέιν προωθούν σχέδιο απόφασης στον ΟΗΕ – Αντιδρούν Ιράν και Ρωσία

Οι ΗΠΑ και το Μπαχρέιν προωθούν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της διεθνούς θαλάσσιας κυκλοφορίας. Το κείμενο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, πρέσβης Μάικλ Γουόλτς, έκανε δηλώσεις συνοδευόμενος από τους πρέσβεις χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Ο ίδιος ανέφερε ότι το σχέδιο απόφασης αποσκοπεί στην υπεράσπιση «της ελευθερίας ναυσιπλοΐας για τις οικονομίες ολόκληρου του κόσμου» στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε «τίποτε λιγότερο από ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας σταθερότητας και του εμπορίου».

Ο Αμερικανός διπλωμάτης υποστήριξε ότι οι «ενέργειες ναρκοθέτησης και επιβολής διοδίων» από το Ιράν συνιστούν «κλασικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου». Ο ίδιος επικαλέστηκε το δίκαιο της θάλασσας, τις Συμβάσεις της Χάγης, την απόφαση στην υπόθεση των Στενών της Κέρκυρας, το Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο και την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον κ. Γουόλτς, το προτεινόμενο σχέδιο απόφασης ζητά από το Ιράν να λάβει «απλά, ξεκάθαρα» μέτρα: να «σταματήσει τις επιθέσεις του κατά της εμπορικής ναυτιλίας», να «παύσει τη ναρκοθέτηση και να απομακρύνει τις νάρκες του από μια διεθνή θαλάσσια οδό», να «σταματήσει την επιβολή διοδίων» και να επιτρέψει στον ΟΗΕ να παραδώσει «σωτήρια βοήθεια» μέσω του συγκεκριμένου θαλάσσιου διαδρόμου.

«Το πρόβλημα είναι ότι, μόλις αυτή την εβδομάδα, τα ίδια τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι το καθεστώς ίδρυσε αυτό που αποκαλεί “Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου”, μέσω της οποίας επιδιώκει να επιβάλει σε όλους τους πλοιάρχους διεθνών, εμπορικών και μη στρατιωτικών πλοίων την υποχρέωση να δηλώνουν την παρουσία τους και να καταβάλλουν δωροδοκία, δηλαδή να πληρώνουν διόδια, προκειμένου να χρησιμοποιούν αυτές τις διεθνείς πλωτές οδούς» τόνισε.

Ο κ. Γουόλτς προειδοποίησε επίσης ότι οι ενέργειες του Ιράν επηρεάζουν «ολόκληρο τον κόσμο», καθώς, όπως είπε, αυξάνουν το κόστος της ενέργειας και των τροφίμων και παρεμποδίζουν την ανθρωπιστική πρόσβαση.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης παρουσίασε το ζήτημα ως δοκιμασία για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο ίδιος διερωτήθηκε εάν τα κράτη θα σταθούν στο πλευρό «ενός καθεστώτος που σφαγιάζει τον ίδιο του τον λαό» ή στο πλευρό περιφερειακών εταίρων που επιδιώκουν «ένα καλύτερο μέλλον».

Κλείνοντας, ο κ. Γουόλτς τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «επιλέγουν να σταθούν υπέρ της ελευθερίας ναυσιπλοΐας», «υπέρ του διεθνούς δικαίου» και στο πλευρό των εταίρων τους στον Κόλπο.

«Δίνουμε στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας μια ακόμη ευκαιρία να επιστρέψουν στα βασικά, να υπερασπιστούν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και να αξιοποιήσουν την Απόφαση 2817, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο με 136 συνυπογράφοντες, και θα δούμε τι θα αποφασίσει να πράξει το Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες» σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, πρέσβης Αμίρ Σάιντ Ιραβανί, απέρριψε το σχέδιο απόφασης που κατέθεσαν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος το χαρακτήρισε «βαθιά προβληματικό, μονομερές και πολιτικά υποκινούμενο».

Ο Ιρανός πρέσβης υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί πως το σχέδιο προστατεύει την «ελευθερία της ναυσιπλοΐας» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, οι ενέργειες των ΗΠΑ «έχουν χρησιμεύσει μόνο στην κλιμάκωση των εντάσεων και στην εμβάθυνση της αστάθειας στην περιοχή».

Ο κ. Ιραβανί τόνισε ότι η θέση της Τεχεράνης είναι «σαφής», επισημαίνοντας πως «η μόνη βιώσιμη λύση στα Στενά του Ορμούζ είναι ο μόνιμος τερματισμός του πολέμου, η άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού και η αποκατάσταση της κανονικής διέλευσης».

Παράλληλα, ο Ιρανός διπλωμάτης κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προωθούν ένα σχέδιο απόφασης «υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», με πραγματικό σκοπό να «νομιμοποιήσει τις παράνομες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ», συμπεριλαμβανομένου, όπως είπε, του «παράνομου θαλάσσιου αποκλεισμού».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το σχέδιο παραβλέπει τη «βασική αιτία» της κρίσης, δηλαδή την «παράνομη στρατιωτική επίθεση και χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς» κατά του Ιράν.

Ο κ. Ιραβανί ανέφερε ακόμη ότι η υιοθέτηση του σχεδίου θα έπληττε «σοβαρά την αξιοπιστία και την αμεροληψία του Συμβουλίου Ασφαλείας» και θα δημιουργούσε «επικίνδυνο προηγούμενο» για τη νομιμοποίηση μονομερών καταναγκαστικών μέτρων.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ρωσίας στον ΟΗΕ διευκρίνισε, με ανακοίνωσή της, τη θέση της για τις συζητήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την κρίση γύρω από το Ιράν. Η Μόσχα απέδωσε την κλιμάκωση στην «απρόκλητη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν».

Η Μόσχα εξέφρασε, μεταξύ άλλων, στήριξη στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι, μαζί με την Κίνα, μπλόκαρε στις 7 Απριλίου 2026 σχέδιο απόφασης για τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο είχε καταθέσει το Μπαχρέιν. Η ρωσική πλευρά ανέφερε επίσης ότι κατέθεσε εναλλακτικό κείμενο, το οποίο καλεί τα μέρη να «τερματίσουν τον πόλεμο», να απόσχουν από τη χρήση βίας και να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων.

Η Ρωσία καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στην περιοχή και προς τις χώρες του Κόλπου. Αναφορικά με το σχέδιο απόφασης των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν, η Μόσχα απορρίπτει τη διατύπωσή του ως «μη ισορροπημένη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ