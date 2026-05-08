Ρεάλ Μαδρίτης: Τι είπε ο Βαλβέρδε για το επεισόδιο με τον Τσουαμενί

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε προχώρησε σε διευκρινίσεις για το περιστατικό με τον Ορελιέν Τσουαμενί, μετά τις πληροφορίες που ήθελαν τους δύο παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης να έχουν έρθει σε έντονη αντιπαράθεση.

Ο Ουρουγουανός μέσος παραδέχθηκε ότι υπήρξε διαφωνία με συμπαίκτη του, ωστόσο διέψευσε ότι το περιστατικό είχε σωματική διάσταση. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο τραυματισμός του στο μέτωπο προήλθε από ατύχημα, καθώς χτύπησε κατά λάθος το κεφάλι του σε τραπέζι.

Ο Βαλβέρδε ζήτησε συγγνώμη για το συμβάν και απέδωσε την ένταση στη συσσωρευμένη πίεση, την κούραση και την απογοήτευση για την πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης στη φετινή σεζόν. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για τη δημοσιοποίηση του περιστατικού και επιβεβαίωσε ότι δεν θα αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι, λόγω ιατρικής απόφασης.

Αναλυτικά, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ανέφερε:

«Χθες είχα ένα περιστατικό με έναν συμπαίκτη μου ως αποτέλεσμα μιας φάσης στην προπόνηση, όπου η κούραση από την ένταση των αγώνων και η απογοήτευση έκαναν τα πάντα να φαίνονται μεγαλύτερα. Σε φυσιολογικά αποδυτήρια, τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν και να λυθούν εσωτερικά χωρίς να γίνουν δημόσια. Προφανώς υπάρχει κάποιος πίσω από όλο αυτό που διέδωσε γρήγορα την ιστορία και, σε συνδυασμό με μια σεζόν χωρίς τίτλους, όλα διογκώνονται υπερβολικά.

Σήμερα είχαμε άλλη μία διαφωνία. Κατά τη διάρκεια της έντασης, χτύπησα κατά λάθος το κεφάλι μου σε ένα τραπέζι, προκαλώντας ένα μικρό κόψιμο στο μέτωπό μου, το οποίο χρειάστηκε μια τυπική επίσκεψη στο νοσοκομείο. Σε κανένα σημείο δεν με χτύπησε ο συμπαίκτης μου, ούτε κι εγώ χτύπησα εκείνον. Καταλαβαίνω ότι για πολλούς είναι πιο εύκολο να πιστέψουν πως υπήρξε καβγάς ή ότι όλα έγιναν εσκεμμένα, όμως αυτό απλώς δεν συνέβη.

Νιώθω ότι ο θυμός μου για την κατάσταση, η απογοήτευσή μου βλέποντας κάποιους από εμάς να φτάνουμε στο τέλος της σεζόν με τις τελευταίες μας δυνάμεις, ψυχικά και σωματικά εξαντλημένοι, έφτασε σε σημείο να καταλήξω σε έντονη διαφωνία με έναν συμπαίκτη μου. Ζητώ συγγνώμη. Ειλικρινά συγγνώμη, γιατί αυτή η κατάσταση με πληγώνει και με πληγώνει επίσης η περίοδος που περνάμε. Η Ρεάλ είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή μου και δεν μπορώ να μένω αδιάφορος απέναντι σε ό,τι συμβαίνει γύρω της.

Αυτό που έγινε είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένης πίεσης, έντασης και απογοήτευσης, που κατέληξαν σε έναν ανούσιο καβγά, βλάπτοντας την εικόνα μου και αφήνοντας χώρο για υπερβολές, εικασίες και ψευδείς ιστορίες γύρω από το περιστατικό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οποιεσδήποτε διαφορές μπορεί να υπάρχουν εκτός γηπέδου εξαφανίζονται μόλις μπούμε σε αυτό, και αν χρειαστεί να υπερασπιστώ αυτόν τον σύλλογο μέσα σε ένα στάδιο, θα είμαι πάντα ο πρώτος που θα το κάνει.

Δεν είχα σκοπό να μιλήσω δημόσια πριν από το τέλος της σεζόν. Αποκλειστήκαμε από το Champions League και επέλεξα να κρατήσω μέσα μου τον θυμό και την απογοήτευσή μου. Χάσαμε άλλη μία χρονιά και δεν θεωρούσα σωστό να κάνω αναρτήσεις στα social media, όταν το μόνο μέρος όπου ένιωθα ότι έπρεπε να μιλήσω ήταν μέσα στο γήπεδο – και πιστεύω πως αυτό ακριβώς έκανα.

Γι’ αυτό και με στενοχωρεί και με πονά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο το ότι βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, ειδικά τώρα που οι ιατρικές αποφάσεις δεν θα μου επιτρέψουν να αγωνιστώ στο επόμενο παιχνίδι. Πάντα έδινα τα πάντα μέχρι το τελευταίο λεπτό και το ότι δεν μπορώ να το κάνω τώρα με πληγώνει βαθιά. Παραμένω στη διάθεση του συλλόγου και των συμπαικτών μου για να συνεργαστώ σε οποιαδήποτε απόφαση θεωρηθεί απαραίτητη. Σας ευχαριστώ».