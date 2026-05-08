Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: Πλήγμα για τον τουρισμό ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

ryanair, Θεσσαλονίκη, Αεροδρόμιο Μακεδονία

Ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα επιφέρει πλήγμα στο τουριστικό προφίλ του Νομού Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας και θα επηρεάσει αρνητικά τους επαγγελματίες του κλάδου και γενικότερα το οικονομικό γίγνεσθαι της περιοχής, εκτιμά σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ).

Θεσσαλονίκη: Ενημέρωση από την Ryanair «πιθανώς εντός της εβδομάδας» – «Να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο», ζητούν Αγγελούδης και Γκιουλέκας

Το ΕΕΘ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία μιας συμμαχίας φορέων, ώστε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο.

Επισημαίνει ότι «το αεροδρόμιο «Μακεδονία» έχει παραχωρηθεί, δεν έχει πουληθεί, και ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αναπτυξιακή προοπτική του αεροδρομίου, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής, και όχι μόνο, οικονομίας» και υπογραμμίζει «την ανάγκη δημιουργίας μιας επιτροπής η οποία θα σχεδιάζει τη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων που αφορούν σημαντικές υποδομές, όπως το αεροδρόμιο, το λιμάνι, ο σιδηρόδρομος κτλ., ώστε η πόλη και οι φορείς της να μην αιφνιδιάζονται από αποφάσεις εταιρειών που λειτουργούν με όρους αγοράς και με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία».

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το μέλλον της Θεσσαλονίκης μας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής. «Κανένας απολύτως δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην και εις βάρος της πόλης, βάζοντας σε κίνδυνο την επιβίωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών», συμπλήρωσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «μυαλό της γιαγιάς» – Οι επιστήμονες απαντούν

Χανταϊός: Η Κομισιόν καθησυχάζει, αλλά οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή

Αγορά ακινήτων: Τα 25.000 διατηρητέα κτήρια και τα αιτήματα των ιδιοκτητών για στήριξη και επανάχρηση

«Ο πληθωρισμός δεν θα είναι παροδικό φαινόμενο» – «Καμπανάκι» από τον Διονύση Χιόνη, οι εκτιμήσεις του για τους επόμενους μ...

Google: Δίνει 1,5 εκατ. δολάρια σε όποιον βρει «κενό ασφαλείας» στα κινητά Pixel

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:38 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Φθιώτιδα: Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Φθιώτιδα, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητ...
03:23 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Πτώση 15χρονης από την Διώρυγα της Κορίνθου: «Δεν έχει ακόμα βγει από το νοσοκομείο, αλλά είναι καλά στην υγεία της», λέει το περιβάλλον της

Μια 15χρονη από την Κόρινθο κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της, όταν έπεσε από μεγάλο ύψος στη Διώ...
00:44 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Συγκλονιστικό βίντεο με χιλιάδες μέδουσες στην Εύβοια

Έντονη είναι η παρουσία των μεδουσών στον Ευβοϊκό με τις παραλίες της Εύβοιας είναι σχεδόν γεμ...
23:28 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Προσάραξη θαλαμηγού κοντά στον Πόρο – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με σημαία Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 2,3 ναυτικά μίλ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή