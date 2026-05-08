Άστον Βίλα: Κράτησε «ζωντανό» τον Ολυμπιακό με την πρόκριση στον τελικό του Europa League

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Άστον Βίλα, Ελ Κααμπί

Η πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκά δεδομένα για τον Ολυμπιακό, ενόψει των προκριματικών του Champions League της νέας σεζόν.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι απέκλεισε τη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ανέτρεψε την ήττα του πρώτου αγώνα και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να ωφελήσει τους Πειραιώτες, εφόσον ο Ολυμπιακός τερματίσει στη δεύτερη θέση των playoffs της Stoiximan Super League. Σε αυτό το ενδεχόμενο, οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να αποφύγουν έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League και να ξεκινήσουν από τον τρίτο προκριματικό γύρο αντί του δεύτερου.

Το σενάριο αυτό προϋποθέτει δύο ακόμη εξελίξεις. Η Άστον Βίλα πρέπει να κατακτήσει το Europa League και, παράλληλα, να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Η αγγλική ομάδα βρίσκεται στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης, την οποία μοιράζεται με τη Λίβερπουλ, με τους «κόκκινους» να υπερτερούν στην ισοβαθμία.

