Βρετανία: «Ανεύθυνες και αδικαιολόγητες» οι απειλές της Ρωσίας κατά του Κιέβου

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Βρετανία

Η Βρετανία χαρακτήρισε «ανεύθυνη» και «εντελώς αδικαιολόγητη» την προτροπή της Ρωσίας για άμεση απομάκρυνση αμάχων από το κέντρο του Κιέβου, μετά την απειλή του ρωσικού στρατού ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα, εάν ο στρατός της Ουκρανίας επιχειρήσει να εμποδίσει τις εκδηλώσεις για την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Σάββατο στη Μόσχα.

Το Φόρεϊν Όφις αντέδρασε στις προειδοποιήσεις της Μόσχας και έκανε λόγο για απειλές που αυξάνουν την ένταση γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα. Η βρετανική διπλωματία τόνισε ότι οι απειλές κατά του Κιέβου και οι συστάσεις προς τις διπλωματικές αποστολές να εγκαταλείψουν την πόλη δεν έχουν καμία δικαιολογία.

«Οι απειλές της Μόσχας να πλήξει την καρδιά του Κιέβου και οι προειδοποιήσεις στις διπλωματικές αποστολές να εγκαταλείψουν το Κίεβο είναι (…) ανεύθυνες και εντελώς αδικαιολόγητες», ανέφερε εκπρόσωπος του Φόρεϊν Όφις σε ανακοίνωσή της.

Η ίδια εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι ενδεχόμενη επίθεση εναντίον διπλωματικής αποστολής θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα οδηγούσε σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον διπλωματικής αποστολής θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και νέα κλιμάκωση αυτού του παράνομου πολέμου», συμπλήρωσε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

