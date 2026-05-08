Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την ένταση ΗΠΑ-Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

πετρέλαιο-τιμή -Τραμπ
Πηγή: Unsplash

Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου το πρωί της Παρασκευής στις ασιατικές συναλλαγές, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων.

Στις αγορές ενέργειας, το Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε κατά 2,3% και διαμορφώθηκε στα 102,40 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% και έφτασε στα 96,80 δολάρια το βαρέλι.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ιρανικές επιθέσεις, οι οποίες περιλάμβαναν πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και μικρά σκάφη. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν δικά τους πλήγματα, καθώς αμερικανικά πλοία διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, βγαίνοντας από τον Περσικό Κόλπο.

Η ένταση στην περιοχή προκάλεσε ανησυχία στις αγορές, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό πέρασμα για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου. Η πιθανότητα διαταραχής στη ναυσιπλοΐα επηρέασε άμεσα τις τιμές, οι οποίες κινήθηκαν ανοδικά στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας.

