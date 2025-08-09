Ηράκλειο: Φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε με μηχανή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 50χρονο πεζό – ΦΩΤΟ 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στην περιοχή της Χερσονήσου, στο Ηράκλειο.

Όπως μεταδίδει το Cretalive, ο οδηγός ενός φορτηγού στην προσπάθειά του να αποφύγει δύο πεζούς, φαίνεται πως βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με μηχανή. Μετά τη σύγκρουση των οχημάτων, το φορτηγό παρέσυρε έναν άνδρα 50 περίπου ετών, ο οποίος και κατέληξε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους αναβάτες της μηχανής με ορθοπεδικά τραύματα, ενώ ο οδηγός του οχήματος βρίσκεται σε σοκ.