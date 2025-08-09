Γεωργιάδης: H δυνατότητα για διακομιδές σε εξειδικευμένα κέντρα από άλλα νοσοκομεία σώζει ζωές – 15χρονη από τη ΜΕΘ του Παίδων υποβλήθηκε σε θρομβεκτομή στο «Γεννηματάς»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΕΣΥ

«Η δυνατότητα που παρέχει το ΕΣΥ να γίνονται διακομιδές και μεταφορές σε εξειδικευμένα κέντρα από άλλα νοσοκομεία, είναι πραγματικά μοναδική και σώζει ζωές», αναφέρει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποιώντας ότι μια 15χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» υποβλήθηκε σε επιτυχημένη θρομβεκτομή στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Τελικά η δυνατότητα που παρέχει το ΕΣΥ να γίνονται διακομιδές και μεταφορές σε εξειδικευμένα κέντρα από άλλα νοσοκομεία, είναι πραγματικά μοναδική και σώζει ζωές. Το ακόλουθο σημερινό περιστατικό το αποδεικνύει και έρχεται να απαντήσει με τον καλύτερο τρόπο στην σχετική δημόσια συζήτηση, που προηγήθηκε κυρίως από ανθρώπους άσχετους με τα θέματα της Υγείας τις προηγούμενες μέρες.

Συγκεκριμένα Ασθενής 15 ετών με εμπύρετο από σαλμονέλα μικροβιαιμία και πνευμονική εμβολή, με ταχυκαρδία και υποξυγοναιμία νοσηλεύονταν στη Μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγ Σοφία». Έγινε πολύ γρήγορα μεταφορά στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» στην οποία διενεργήθηκε με απόλυτη επιτυχία και ολοκληρώθηκε πριν λίγο, θρομβεκτομή από τον Επεμβατικό Ακτινολόγο κ Νικόλαο Πτώχη και την ομάδα του.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί τον μικρότερο σε ηλικία ασθενή, στον οποίο διενεργήθηκε θρομβεκτομή σε πνευμονική εμβολή στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα πιο σπάνια Πανευρωπαϊκά.
Από τον κ. Πτώχη εκδόθηκε πριν από λίγο η ακόλουθη δήλωση για αυτή την πρωτοφανή επιτυχία του ΕΣΥ:

«Θερμές ευχαριστίες στην Πρόεδρο του Επιστημονικού συμβουλίου κ Παγώνη, στη διοικήτρια του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» κ Μάϊνα, οι οποίες συντόνισαν τη διακομιδή του παιδιού από κοινού με την διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ κ Μπαλαούρα και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα τους κ. Άδωνι Γεωργιάδη και κ. Μάριο Θεμιστοκλέους.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» κ Μπαρμπαρέσου, κ Γαζελοπούλου, κ Αστυρακάκη και την κυρία Μπουραζάνη που ανέλαβαν την διασωλήνωση και τη μεταφορά του παιδιού, κάτι καθόλου εύκολο υπό τις δεδομένες συνθήκες.  Το παιδί σώθηκε και θα συνεχίσει την ζωή του χάρη στις προσπάθειες του ΕΣΥ και στην δυνατότητα μεταφοράς των ασθενών σε εξειδικευμένα Κέντρα Αναφοράς»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:22 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φάμελλος: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να συγκαλύψει ότι λειτουργεί ως ουρά των Νετανιάχου και Τραμπ

Στο Παλαιστινιακό αναφέρεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τόσο την α...
18:45 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Πένθος για τον Κώστα Γείτονα – Πέθανε η σύζυγος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Πέθανε η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, σύζυγος του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Γείτονα, κα...
17:27 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Βίντεο από την αποστολή ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους τροφίμων

Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα έστειλε σήμερα η Ελλάδα, καθώς δύο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπ...
16:33 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές της Κερατέας και της Ηλείας

«Οι τραγικές εικόνες από την Κερατέα και την Ηλεία, με δεκάδες καμένα σπίτια και τον θάνατο εν...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια