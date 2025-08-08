Τάσος Κωστής για Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν θα πω του εγώ τι να κάνει – Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος»

Ο Τάσος Κωστής παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου. Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, σχολίασε τις φήμες για επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη, κρατώντας διακριτική στάση και τονίζοντας πως είναι προσωπική του υπόθεση.

-Φημολογείται πως ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει δεχτεί δυο προτάσεις από πολύ σοβαρούς επιχειρηματίες να επιστρέψει στο θέατρο…

Δεν ξέρω είναι προσωπικό του θέμα το τι θέλει να κάνει και πώς θα το διαχειριστεί… Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος σε μια ενδεχόμενη επιστροφή του Φιλιππίδη, είναι θέμα του καθενός. Δεν θα του πω εγώ τι να κάνει. Ποιοι όμως του έχουν κάνει πρόταση; Δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά που ακούγονται;

-Έχετε μιλήσει μαζί του;

Όχι γιατί δεν θέλω να με ενοχλούν κι εμένα όταν έχω ένα θέμα…

-Θέλετε ο κόσμος να σας εκφράζει την αγάπη του;

Στη χώρα μας υπάρχουν οι γνωστοί και αυτοί που τους αγαπάει για διάφορους λόγους. Αν είσαι στην κατηγορία αυτών που αγαπάει ο κόσμος γιατί του αρέσεις εκδηλώνεται. Ο περισσότερος κόσμος εκδηλώνεται πάρα πολύ ωραία και είναι ευχάριστο και σου χαϊδεύει την ψυχή. Υπάρχουν και κάποιοι εξαιρέσεις που νομίζουν ότι επειδή μας βλέπουν στην τηλεόραση είμαστε αδέρφια και μπορούμε να παίζουμε και σφαλιάρες. Αυτοί είναι ελάχιστοι, τους βάζεις λίγο στη θέση του και τελειώνει η υπόθεση.

-Σας έχει τύχει;

Βέβαια. Μου είπε ένας μια φορά «χαμογέλα, τι μούτρα είναι αυτά με τα οποία κυκλοφορείς στον δρόμο; Πες μου ένα αστείο». Και του είπα «δώσε μου 100 ευρώ για να σου πω αστείο». Τόσο πουλάω τα αστεία μου, του απάντησα. Τι είμαι κοινωφελές ίδρυμα;