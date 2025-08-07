«Κόκκινος» συναγερμός την Παρασκευή για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός – «Θα είναι ημέρα με τους πιο δυνατούς ανέμους»

Ισχυροί βοριάδες που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που θα επηρεάσει τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, προκαλώντας ραγδαία επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Η σταδιακή ενίσχυση των ανέμων ξεκίνησε ήδη από την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή αρκετές περιφέρειες της χώρας μας θα βρεθούν σε «κόκκινο» και «πορτοκαλί» συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Όπως τόνισε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, «η πιο δύσκολη ημέρα είναι η Παρασκευή, η μέρα με τους πιο δυνατούς ανέμους». Συγκεκριμένα, υπάρχει πρόβλεψη για ανέμους με ισχύ 8 – 9 μποφόρ στο Ακρωτήρι του Καφηρέα. Εάν κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί τότε μπορεί να υπάρξει και απαγορευτικό απόπλου και ο μετεωρολόγος τόνισε πως όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο Αιγαίο, χρειάζεται να ενημερωθούν πρώτα στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ ή να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία.

Το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο που θα φτάνουν επίσης τα 7 με 8 μποφόρ.

Γ. Κεφαλογιάννης: Το πιο κρίσιμο στοιχείο της πρόληψης παραμένει η δική μας στάση και συμπεριφορά

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, τόνισε νωρίτερα πως, «είμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και δύσκολο τριήμερο. Οι συνθήκες είναι ακραίες. Από τις πιο επικίνδυνες της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με θυελλώδεις ανέμους, παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Κάθε αμέλεια, όσο μικρή και αν φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική πυρκαγιά.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Δεν υπάρχει χώρος για αμέλεια. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή. Όλοι οι κρατικοί φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Όμως το πιο κρίσιμο στοιχείο της πρόληψης παραμένει η δική μας στάση και συμπεριφορά.

Ας μην επιτρέψουμε να γίνει το λάθος που δεν διορθώνεται καμία φωτιά, καμία επικίνδυνη εργασία στην ύπαιθρο, κανένας εφησυχασμός. Αρκεί μια σπίθα για να ξεσπάσει η καταστροφή. Το στοίχημα είναι κοινό: να προστατεύσουμε τις ζωές μας, τα σπίτια μας, το φυσικό μας περιβάλλον».

Οι επόμενες τρεις μέρες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για πυρκαγιές: θυελλώδεις άνεμοι, ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Δεν υπάρχει χώρος για αμέλεια. Ας μην επιτρέψουμε να γίνει το λάθος που δεν διορθώνεται.#ΠολιτικήΠροστασία pic.twitter.com/xB1teZ9wp4 — GiannisKefalogiannis (@gkefalogiannis) August 7, 2025

Υπενθυμίζεται πως διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω των θυελλωδών ανέμων με ριπές που την Παρασκευή θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, όπου επισημάνθηκε ο αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε κατάσταση επιφυλακής σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τα Υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Τουρισμού.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα έχουν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και παραχωρησιούχοι.

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), καθώς και η Δασική Υπηρεσία.

Τέλος, σε αυξημένη ετοιμότητα οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Σε ετοιμότητα ο Δήμος Αθηναίων

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Επίσης ο λόφος του Λυκαβηττού κλείνει για κάθε δραστηριότητα τα μεσάνυχτα της Πέμπτής – έως νεότερης ενημέρωσης – βάσει των προβλεπόμενων μέτρων σε καταστάσεις συναγερμού, οι οποίες ισχύουν αύριο στην Αττική (Παρασκευή 8 Αυγούστου, κατηγορία Κινδύνου 5).

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ σε ετοιμότητα είναι και οι υδροφόρες. Η Δημοτική Αστυνομία με συνεχείς περιπολίες και χρήση drones, ελέγχει τους λόφους και μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Επίσης, το κέντρο επιχειρήσεων της υπηρεσίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και δήμων.

Τέλος, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε κάθε ένδειξη κινδύνου να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή το 2105287800.

Έκκληση προς τους πολίτες

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών θα είναι ακραίος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς θα επικρατούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή τους.

«Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους», τονίζει η Πυροσβεστική.

Ακόμη, απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως

το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης,

η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

το κάπνισμα μελισσών,

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, κά.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Σε συναγερμό τίθεται η χώρα για την Παρασκευή (8/8), καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών στο υψηλότερο επίπεδο σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η Αττική, η Εύβοια, τα Κύθηρα, η Πελοπόννησος και άλλες περιοχές εισέρχονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» (κατηγορία 5), ενώ σε πολλές ακόμα ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά αυξημένος (κατηγορία 4). Οι αρχές καλούν τους πολίτες σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι καιρικές συνθήκες – με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους – δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή 08/08 αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων, με τις ριπές τους σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη να φτάνουν τα 100 km/h

Παράλληλα επισημαίνουν τη δυσκολία ελέγχου τυχόν σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πυρομετεωρολογικών Δεικτών (Canadian Forest Fire Weather Index System – CFFWIS), προσαρμοσμένο στο πυρικό περιβάλλον της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 07/08 και Παρασκευής 08/08/2025.