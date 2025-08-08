Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους

Την οδύνη του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εκφράζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media.

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…», γράφει ο κ. Μητσοτάκης.

 

