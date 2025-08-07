Βαρύ πένθος για τον Αντώνη Σαμαρά – Πέθανε η κόρη του, Λένα, σε ηλικία 34 ετών

Βαρύ πένθος για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θρηνεί την απώλεια της κόρης του.

Η 34χρονη Λένα νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο «Σισμανόγλειο» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου το βράδυ της Πέμπτης (7/8) άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποστεί επιληπτική κρίση και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα και ο πατέρας της, οι οποίοι βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.