Καλλιθέα: 3 τραυματίες έπειτα από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη περιπολικό της ΕΛΑΣ

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό- ΕΛ.ΑΣ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Καλλιθέα, με την εμπλοκή υπηρεσιακού οχήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, το πρωί της Πέμπτης (7/8).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια υπηρεσίας, υπηρεσιακό όχημα του Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας, στο οποίο επέβαιναν δύο Ειδικοί Φρουροί, συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, καθώς και μία διερχόμενη πεζή, η οποία παρασύρθηκε από το δεύτερο όχημα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομεία της Αττικής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, ενώ στους οδηγούς των εμπλεκόμενων οχημάτων πραγματοποιήθηκε έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού.

Σημειώνεται ότι, το περιστατικό και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα θα εξεταστούν με τη δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα. Η Ελληνική Αστυνομία σημειώνει παραμένει η προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.

