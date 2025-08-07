ΚΚΕ: Το σχόλιο του Γραφείου Τύπου για την τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ισραήλ

«Την ώρα που το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και θέτει σε εφαρμογή τα σχέδια κατάληψης του συνόλου της Λωρίδας της Γάζας, η επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο ενός κράτους τρομοκράτη δεν έχει κανένα άλλο νόημα πέραν από την έκφραση στήριξης σε αυτά τα εγκληματικά σχέδια», τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου για την τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ισραήλ.

«Αυτήν τη στάση συνενοχής έχει κρατήσει, άλλωστε, σταθερά η ελληνική κυβέρνηση, στο όνομα της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ, αλλά σε πλήρη αντίθεση με τα αισθήματα αλληλεγγύης του ελληνικού λαού προς τον λαό της Παλαιστίνης», σημειώνει το ΚΚΕ.