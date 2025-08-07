Υπόθεση revenge porn στη Λαμία: Φάκελος με «ακατάλληλες» φωτογραφίες 51χρονου άναψε «φωτιές» – Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του

Μια σοβαρή υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, με θύμα έναν 51χρονο άνδρα και κατηγορούμενες την εν διαστάσει σύζυγό του και την 64χρονη πεθερά του.

Ο φάκελος που άναψε «φωτιές»

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2025, όταν η μητέρα του 51χρονου έλαβε στο ταχυδρομείο έναν φάκελο χωρίς αναγραφόμενο αποστολέα. Στο εσωτερικό του, σύμφωνα με την καταγγελία, περιέχονταν φωτογραφίες του παθόντα σε προσωπικές και ακατάλληλες στιγμές, καθώς και ένα χειρόγραφο, επίσης με άσεμνο περιεχόμενο.

Ο 51χρονος υπέδειξε στην αστυνομία ως υπεύθυνες για την αποστολή του υλικού την πρώην σύζυγό του και τη μητέρα της.

Συλλήψεις μετά από έρευνα

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε νομότυπη έρευνα στην κατοικία της 64χρονης στη Λαμία, όπου και εντόπισαν δύο κινητά τηλέφωνα με σχετικό υλικό, καθώς και επιπλέον φωτογραφίες του παθόντα. Η πεθερά συνελήφθη επί τόπου, ενώ η 46χρονη κόρη της, η οποία είχε ήδη απομακρυνθεί από τον σύζυγό της, αναζητήθηκε και συνελήφθη αργότερα.

Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν ενώπιον Ανακρίτριας και Εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης 7/8. Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθερες, αφού τους επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 1.000 ευρώ για καθεμία.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο άσκησης επιπλέον διώξεων για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και εξύβριση μέσω ταχυδρομικής αποστολής.