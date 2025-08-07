Υπόθεση revenge porn στη Λαμία: Φάκελος με «ακατάλληλες» φωτογραφίες 51χρονου άναψε «φωτιές» – Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Μια σοβαρή υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, με θύμα έναν 51χρονο άνδρα και κατηγορούμενες την εν διαστάσει σύζυγό του και την 64χρονη πεθερά του.

Ο φάκελος που άναψε «φωτιές»

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2025, όταν η μητέρα του 51χρονου έλαβε στο ταχυδρομείο έναν φάκελο χωρίς αναγραφόμενο αποστολέα. Στο εσωτερικό του, σύμφωνα με την καταγγελία, περιέχονταν φωτογραφίες του παθόντα σε προσωπικές και ακατάλληλες στιγμές, καθώς και ένα χειρόγραφο, επίσης με άσεμνο περιεχόμενο.

Ο 51χρονος υπέδειξε στην αστυνομία ως υπεύθυνες για την αποστολή του υλικού την πρώην σύζυγό του και τη μητέρα της.

Συλλήψεις μετά από έρευνα

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε νομότυπη έρευνα στην κατοικία της 64χρονης στη Λαμία, όπου και εντόπισαν δύο κινητά τηλέφωνα με σχετικό υλικό, καθώς και επιπλέον φωτογραφίες του παθόντα. Η πεθερά συνελήφθη επί τόπου, ενώ η 46χρονη κόρη της, η οποία είχε ήδη απομακρυνθεί από τον σύζυγό της, αναζητήθηκε και συνελήφθη αργότερα.

Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν ενώπιον Ανακρίτριας και Εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης 7/8. Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθερες, αφού τους επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 1.000 ευρώ για καθεμία.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο άσκησης επιπλέον διώξεων για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και εξύβριση μέσω ταχυδρομικής αποστολής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:36 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Αρτέμιδα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα με ρούχα και παπούτσια στη θάλασσα

Θρίλερ στην Αρτέμιδα, όπου το πρωί της Πέμπτης (7/8) εντοπίστηκε στη θάλασσα η σορός ενός άνδρ...
20:16 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Χανιά: Δύο τραυματίες σε καραμπόλα τριών οχημάτων στον ΒΟΑΚ – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 7/8 στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στ...
20:13 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Εύβοια: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τις ρηγματώσεις στο φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα – Σε ομαδικές αγωγές και μηνύσεις προχωρούν οι επιβάτες 

Φωτογραφίες ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις ρηγματώσεις που υπέστη το φέρι...
20:05 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στην Καβάλα – Επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα – BINTEO

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (7/8) σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας. Στο έργ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια