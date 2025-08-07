Βελόπουλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώνει ότι η ΝΔ μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες λεηλατούν τα χρήματα του ελληνικού λαού

«Από το 2019 η Ελληνική Λύση δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί λάφυρο το κράτος και την λεηλασία, “κομματική επιχείρηση”! Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώνει ότι η ΝΔ μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες λαφυραγωγούν και λεηλατούν τα χρήματα του Ελληνικού Λαού», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Βελόπουλος: Τα θαλάσσια πάρκα ήταν η αρχή που άνοιξε την κερκόπορτα και τώρα ανοίγει η όρεξη των Τούρκων για τα επόμενα βήματα

Επισήμανε, ακόμη, ότι «το “φαινόμενο Σεμερτζίδου” δεν είναι μεμονωμένο, αλλά είναι γενικό και συνολικό για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που η μόνη της επιλογή είναι η λεηλασία και η λαφυραγωγία των κρατικών ταμείων».

