Λευτέρης Ελευθερίου: «Το χιούμορ ενοχοποιήθηκε πάρα πολύ τα τρία τελευταία χρόνια…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Λευτέρης Ελευθερίου

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου έδωσε ο Λευτέρης Ελευθερίου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (7/8). Ο ηθοποιός μίλησε για το χιούμορ, για το οποίο είπε ότι ενοχοποιήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά και για τα παιδιά του και εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να λειτουργεί ο ίδιος ως γονέας.

Μιλώντας για το χιούμορ, ο Λευτέρης Ελευθερίου ανέφερε πως: «Το χιούμορ ενοχοποιήθηκε πάρα πολύ τα τρία τελευταία χρόνια. Είδες με πόσα “φορέθηκε”, μην πεις αυτό, μην πεις το άλλο… Θεωρώ ότι το χιούμορ προσβάλλει μόνο αν είσαι άνθρωπος που σου αρέσει να προσβάλλεις! Το χιούμορ έτσι είναι, δεν μπορείς να το βάλεις σε κουτάκια. Κάνεις κάτι για να γελάσεις, για να δεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Όχι για να βρεις κάτι για να πειραχτείς, εγώ έτσι το βλέπω. Για να περάσεις μισή ώρα και να πονέσει η κοιλιά σου από τα γέλια».

Σχετικά με τα παιδιά του, ο επιτυχημένος ηθοποιός είπε ότι: «Με αγχώνει τα παιδιά μου να είναι καλά και να είναι καλά και ψυχολογικά. Μπαίνουν τώρα στην εφηβεία και αυτό το όριο του είναι καλά είναι πολύ λεπτό. Θέλουν αγάπη, φροντίδα, πολλή συζήτηση, αποφυγή των κακοτοπιών. Πολλές φορές είμαι αυστηρός και το αισθάνομαι. Εγώ μεγάλωσα και με γονείς παλιάς γενιάς, που ήταν πιο στιβαροί και πιο φωνακλάδες. Εγώ το έχω πάει τώρα πιο ψυχολογικά, να μην εξασκώ εξουσία στο παιδί με τις φωνές. Να μην το κάνω εξουσιαστικά, αλλά για να του εξηγήσω, για να καταλάβει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:25 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Μαρία Παναγοπούλου: Η νέα συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα – «Θα μπορούσε να αρκεστεί στο γεγονός ότι ήταν κορυφαίος ρεπόρτερ και παρουσιαστής, αλλά…»

Σε μία νέα συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η  Μαρία Παναγοπούλου για τον Κώστα Χαρδαβέλλα σχεδό...
16:47 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Πάνος Σταθακόπουλος: «Ποτέ δεν πήγα διακοπές ως παιδάκι, μπάνιο έκανα για πρώτη φορά στη θάλασσα στο Γυμνάσιο»

Ο Πάνος Σταθακόπουλος έδωσε συνέντευξη στη Νάντια Ρηγάτου για την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα». Ο...
15:55 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Μπραντ Πιτ: Πέθανε η μητέρα του σε ηλικία 84 ετών – Η συγκινητική ανάρτηση της εγγονής της

Ο διάσημος ηθοποιός Μπραντ Πιτ θρηνεί την απώλεια της μητέρας του, η οποία έφυγε από τη ζωή, σ...
14:56 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Παρασκευή Κερασιώτη: «Κάνω αυτό το βίντεο και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη…» – Η εξομολόγηση στο Instagram

Ευτυχισμένες στιγμές ζει η Παρασκευή Κερασιώτη, η οποία ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο τον κα...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια