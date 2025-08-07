Λευτέρης Ελευθερίου: «Το χιούμορ ενοχοποιήθηκε πάρα πολύ τα τρία τελευταία χρόνια…»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου έδωσε ο Λευτέρης Ελευθερίου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (7/8). Ο ηθοποιός μίλησε για το χιούμορ, για το οποίο είπε ότι ενοχοποιήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά και για τα παιδιά του και εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να λειτουργεί ο ίδιος ως γονέας.

Μιλώντας για το χιούμορ, ο Λευτέρης Ελευθερίου ανέφερε πως: «Το χιούμορ ενοχοποιήθηκε πάρα πολύ τα τρία τελευταία χρόνια. Είδες με πόσα “φορέθηκε”, μην πεις αυτό, μην πεις το άλλο… Θεωρώ ότι το χιούμορ προσβάλλει μόνο αν είσαι άνθρωπος που σου αρέσει να προσβάλλεις! Το χιούμορ έτσι είναι, δεν μπορείς να το βάλεις σε κουτάκια. Κάνεις κάτι για να γελάσεις, για να δεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Όχι για να βρεις κάτι για να πειραχτείς, εγώ έτσι το βλέπω. Για να περάσεις μισή ώρα και να πονέσει η κοιλιά σου από τα γέλια».

Σχετικά με τα παιδιά του, ο επιτυχημένος ηθοποιός είπε ότι: «Με αγχώνει τα παιδιά μου να είναι καλά και να είναι καλά και ψυχολογικά. Μπαίνουν τώρα στην εφηβεία και αυτό το όριο του είναι καλά είναι πολύ λεπτό. Θέλουν αγάπη, φροντίδα, πολλή συζήτηση, αποφυγή των κακοτοπιών. Πολλές φορές είμαι αυστηρός και το αισθάνομαι. Εγώ μεγάλωσα και με γονείς παλιάς γενιάς, που ήταν πιο στιβαροί και πιο φωνακλάδες. Εγώ το έχω πάει τώρα πιο ψυχολογικά, να μην εξασκώ εξουσία στο παιδί με τις φωνές. Να μην το κάνω εξουσιαστικά, αλλά για να του εξηγήσω, για να καταλάβει».