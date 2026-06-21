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Γαστούνη: Θέμα χρόνου η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι – Κοντά στην ταυτοποίησή του οι αρχές

Κύμα οργής έχει ξεσπάσει μετά το αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώου στη Γαστούνη, όπου ένας οδηγός πάτησε και σκότωσε ένα σκυλάκι, όπως καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο. Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία προσφέρει 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του υπαιτίου, ενώ οι αρχές συλλέγουν οπτικό υλικό και εκτιμούν ότι ο εντοπισμός του δράστη είναι «θέμα χρόνου».

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γαστούνη σκύλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κύμα οργής έχει ξεσπάσει μετά το αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώου στη Γαστούνη, όπου βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει οδηγό να περνάει από πάνω του και να το σκοτώνει.
  • Οι αρχές συλλέγουν οπτικό υλικό και εκτιμούν ότι ο εντοπισμός του/της οδηγού είναι «θέμα χρόνου». Παράλληλα, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία προσφέρει 3.000 ευρώ για πληροφορίες.
  • Ο δρ Εγκληματολογίας και δικηγόρος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, υπογράμμισε ότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη, επισημαίνοντας πως το υλικό «δείχνει σκόπιμη ενέργεια».

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Κύμα οργής έχει ξεσπάσει μετά το αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώου, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από ένα βίντεο-ντοκουμέντο. Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η στιγμή που ένας οδηγός αυτοκινήτου στη Γαστούνη προσεγγίζει ένα σκυλάκι, μειώνει ταχύτητα και, παρότι είναι σαφές ότι έχει δει το ζώο, περνάει από πάνω του και το σκοτώνει, εγκαταλείποντας στη συνέχεια το σημείο. Οι σκληρές εικόνες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

Γαστούνη: Επικήρυξη από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για τον οδηγό που σκότωσε το αδέσποτο σκυλί

Το περιστατικό έχει προκαλέσει θλίψη στην περιοχή, καθώς η Σίσσυ ζούσε για πάνω από 15 χρόνια εκεί και η γειτονιά το φρόντιζε.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε έναν δρόμο με ιδιαίτερα χαμηλή κίνηση. Το στοιχείο αυτό εντείνει τις αντιδράσεις, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε όλη η άνεση χώρου και χρόνου ώστε ο οδηγός να αποφύγει το άτυχο ζώο. Όπως μετέδωσε το Ertnews, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οδηγός ενδέχεται να είναι γυναίκα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Φρίκη στη Γαστούνη: Οδηγός πατάει και σκοτώνει αδέσποτο σκυλί – Δείτε βίντεο (προσοχή, σκληρές εικόνες)

Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήρισε, μιλώντας στο Εrtnews, το περιστατικό «σοκαριστικό», σημειώνοντας ότι ο οδηγός «αντιλήφθηκε απολύτως τι συνέβη», καθώς πέρασαν και οι δύο ρόδες πάνω από το ζώο, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση ή προσπάθεια παροχής βοήθειας.

Επικήρυξη από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για τον οδηγό που σκότωσε το σκυλί

Όπως είπε, η Ομοσπονδία έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα προσφέρει το ποσό των 3.000 ευρώ σε όποιον δώσει στοιχεία που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του υπαιτίου. Την ίδια ώρα, η κινητοποίηση των πολιτών είναι συγκινητική, καθώς πολλοί σπεύδουν να βοηθήσουν τις αρχές εισφέροντας οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία έχουν στη διάθεσή τους.

Από την πλευρά της αστυνομίας, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης, τόνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης, με τις αρχές να συλλέγουν οπτικό υλικό από τη διαδρομή του οχήματος. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο εντοπισμός του/της οδηγού είναι «θέμα χρόνου», παρά το γεγονός ότι οι πινακίδες δεν είναι ευδιάκριτες στο βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας.

Ο δρ Εγκληματολογίας και δικηγόρος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, υπογράμμισε ότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη, επισημαίνοντας πως το υλικό «δείχνει σκόπιμη ενέργεια». Επίσης, τόνισε ότι η βία κατά ζώων συνδέεται επιστημονικά με ευρύτερα πρότυπα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, κάνοντας λόγο για «προπαίδεια βίας» που μπορεί να επεκταθεί και σε ανθρώπους.

Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη χρήση επικήρυξης, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά στα χέρια των αρχών, χωρίς «ιδιωτικοποίηση» της διαδικασίας, αφού τα ψηφιακά ίχνη και το διαθέσιμο υλικό επαρκούν για την ταυτοποίηση του δράστη.

Δείτε το σκληρό βίντεο

 

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