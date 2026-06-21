Ουάσινγκτον: Πρώην ολυμπιονίκης συνελήφθη για βανδαλισμό της πισίνας στο Μνημείο Λίνκολν – Έξαλλος ο Τραμπ

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Ένας πρώην Αμερικανός ολυμπιονίκης συνελήφθη στην Ουάσινγκτον με την κατηγορία του βανδαλισμού στην εμβληματική πισίνα αντικατοπτρισμού του Μνημείου Λίνκολν (Lincoln Memorial Reflecting Pool).

Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα την Παρασκευή, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σημειώθηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου έργου αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου, ύψους εκατομμυρίων δολαρίων.

Η σύλληψη του Ολυμπιονίκη και η δική του εκδοχή

Ο λόγος γίνεται για τον 67χρονο Ντέιβιντ Χερν, τρεις φορές ολυμπιονίκη του κανό, ο οποίος έκανε ποδήλατο περνώντας από το μνημείο την Παρασκευή, όταν, όπως υποστηρίζει, σταμάτησε και παρατήρησε ένα κομμάτι από την εσωτερική επένδυση της πισίνας να επιπλέει στο νερό.

American Olympic canoeist arrested for allegedly vandalizing Lincoln Memorial Reflecting Pool https://t.co/6BHvf6cfOM pic.twitter.com/EJQkxumIQT — New York Post (@nypost) June 20, 2026



Ο Χερν, κάτοικος του Μέριλαντ, εξήγησε ότι πλησίασε για να περιεργαστεί την πισίνα λόγω της πρόσφατα τοποθετημένης επένδυσης σε χρώμα «μπλε της αμερικανικής σημαίας», η οποία ωστόσο παρουσιάζει φθορές εν μέσω έξαρσης άλγεων.



Μιλώντας στην Washington Post, ο Χερν ισχυρίστηκε ότι άπλωσε το χέρι του και άγγιξε το αποκολλημένο κομμάτι, αλλά το άφησε μόλις ένας εργάτης του είπε να το κάνει.

Αμέσως μετά, τέθηκε υπό κράτηση από την Αστυνομία Πάρκων.

Το βίντεο από το περιστατικό έγινε viral, δείχνοντας τον Χερν να μοιάζει σαστισμένος καθώς έρχεται αντιμέτωπος με μέλη της Εθνοφρουράς και στη συνέχεια να του περνούν χειροπέδες.

Exclusive! RAW VIDEO. Man arrested for vandalizing Lincoln Reflecting Pool. He grabbed the hose that female National Park Service workers were using to clear the algae. Police and National Guard responded. Watch pic.twitter.com/oMIXFqKwEs — emily miller (@emilymiller) June 19, 2026



«Δεν βανδάλισα τίποτα», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά. «Δεν κατέστρεψα, δεν έσπασα ούτε ξεκόλλησα τίποτα. Μέχρι να καταλάβω τι συνέβαινε, μου έβαζαν χειροπέδες», είπε.

«Άπλωσα το χέρι μου εκεί μέσα και κατάφερα να πιάσω την άκρη αυτού του κομματιού που κυμάτιζε, του κομματιού που είχε ήδη ξεκολλήσει. Ήταν ακόμα ενσωματωμένο στον πυθμένα. Δεν αφαίρεσα τίποτα», εξήγησε.

Noticing a piece of the new “American flag blue” liner that was partially detached from the Reflecting Pool, David Hearn said he reached in to see what it felt like. Moments later, U.S. Park Police officers arrested him on a misdemeanor charge of destruction of government… pic.twitter.com/ESFq4XuRt9 — The Washington Post (@washingtonpost) June 20, 2026



Ο Χερν κρατήθηκε για σχεδόν πέντε ώρες σε εγκατάσταση της Αστυνομίας Πάρκων στο Χέινς Πόιντ και είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο Ανώτερο Δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια στις 9 Ιουλίου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της καταστροφής κυβερνητικής περιουσίας σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι παρεμβάσεις του Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «πολλά επιπλέον άτομα» έχουν επίσης συλληφθεί σε σχέση με αυτό που χαρακτήρισε «επονείδιστο βανδαλισμό».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social το Σάββατο, ο Τραμπ ανέφερε: «Αυτό που έκαναν αυτοί οι τρομεροί βάνδαλοι είναι μια πραγματική προσβολή τόσο για τον πρόεδρο Τζορτζ Ουάσιγκτον όσο και για τον Αβραάμ Λίνκολν, και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλόγως».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι βάνδαλοι έριξαν καταστροφικά χημικά μέσα στην πισίνα και ότι αυτή θα πρέπει να αποστραγγιστεί ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές.

«Η Πισίνα Αντικατοπτρισμού δεν ήταν ποτέ τόσο όμορφη όσο ήταν μόλις πριν από μία εβδομάδα, πηγαίνοντας πίσω ακόμα και στο 1922 όταν άνοιξε. Είμαστε πολύ περήφανοι για όσα έχουμε κάνει με αυτή τη μεγαλοπρεπή κατασκευή, και θα την επισκευάσουμε, γρήγορα, σε έναν ισάξιο βαθμό ομορφιάς», έγραψε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέδωσε στους βάνδαλους την τρέχουσα απογοητευτική κατάσταση της πισίνας, η οποία έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση ενός έργου αποκατάστασης αξίας 14,8 εκατομμυρίων δολαρίων, και δεσμεύτηκε για την ταχύτατη αποκατάστασή της.

News4 found a section of the reflecting pool where the paint, recently applied to the bottom, appeared to be peeling. While we were there today a young man reached in and tore off a piece of the peeling paint. @nbcwashington pic.twitter.com/NlWK5H0JHa — Paul Wagner (@paulcwagner) June 19, 2026

Ποιος είναι ο Ντέιβιντ Χερν

Ο Ντέιβιντ Χερν έχει καταγράψει μια σπουδαία αθλητική καριέρα δεκαετιών στις ΗΠΑ.

Αγωνίστηκε στο αγώνισμα του Κανό Σλάλομ σε τρεις Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (1992, 1996 και 2000).

Παράλληλα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα (το 1985 και το 1995), ενώ αναδείχθηκε πέντε φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (αργυρό μετάλλιο).

Το 1995, ο Χερν τιμήθηκε ως ο Κορυφαίος Άνδρας Αθλητής της Χρονιάς από την Ομοσπονδία Κανό Καγιάκ των ΗΠΑ.