Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός ύστερα από φωτιά στο σπίτι του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής 21/6 στη Θεσσαλονίκη, όπου ηλικιωμένος άνδρας άνω των 85 ετών εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 2ου ορόφου επί της οδού Διός. Η Πυροσβεστική, που ειδοποιήθηκε γύρω στις 7 το πρωί, έχει θέσει υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά, με 19 πυροσβέστες και 6 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής 21/6 στη Θεσσαλονίκη, όπου ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα.
  • Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου επί της οδού Διός, ενώ η σορός ηλικιωμένου άνδρα, άνω των 85 ετών, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.
  • Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα, με την Πυροσβεστική να έχει θέσει υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής 21/6 στη Θεσσαλονίκη, όπου ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου επί της οδού Διός, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική, η οποία ειδοποιήθηκε για το συμβάν γύρω στις 7 το πρωί της Κυριακής.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τη σορό ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτιμάται ότι ήταν άνω των 85 ετών.

Η Πυροσβεστική έχει καταφέρει να θέσει υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά.

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ