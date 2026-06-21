Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός ύστερα από φωτιά στο σπίτι του

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Τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής 21/6 στη Θεσσαλονίκη, όπου ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου επί της οδού Διός, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική, η οποία ειδοποιήθηκε για το συμβάν γύρω στις 7 το πρωί της Κυριακής.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τη σορό ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτιμάται ότι ήταν άνω των 85 ετών.

Η Πυροσβεστική έχει καταφέρει να θέσει υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά.

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα.