Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός ύστερα από φωτιά στο σπίτι του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής 21/6 στη Θεσσαλονίκη, όπου ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα.
Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου επί της οδού Διός, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική, η οποία ειδοποιήθηκε για το συμβάν γύρω στις 7 το πρωί της Κυριακής.
Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τη σορό ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτιμάται ότι ήταν άνω των 85 ετών.
Η Πυροσβεστική έχει καταφέρει να θέσει υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά.
Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, επί της οδού Διός στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 19 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026