Θεσσαλονίκη: Έκρηξη μολότοφ κοντά σε σπίτι πρώην υπεύθυνου των φυλακών Διαβατών – Στο μικροσκόπιο μαρτυρία για δύο κουκουλοφόρους

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη από έκρηξη βόμβας μολότοφ στο οδόστρωμα, στην οδό Μακεδονομάχων, στις Συκιές. Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε στις 04:45, έλαβε χώρα σε μικρή απόσταση από την κατοικία πρώην στελέχους της διεύθυνσης των φυλακών Διαβατών.

Αν και δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ή ζημιές, η ΕΛ.ΑΣ. αντιμετωπίζει το συμβάν με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Αρχές, καθώς πριν από περίπου έναν χρόνο είχε σημειωθεί ανάλογη επίθεση με αυτοσχέδιο μηχανισμό στο ίδιο σημείο, προκαλώντας τότε σοβαρές ζημιές στην στο σπίτι του ίδιου προσώπου.

Αυτόπτης μάρτυρας είδε δύο κουκουλοφόρους

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η μαρτυρία ενοίκου της περιοχής, ο οποίος αντιλήφθηκε δύο υπόπτους με καλυμμένα χαρακτηριστικά λίγο πριν από το συμβάν. Κατά τη μαρτυρία του, ο ένας εκ των δύο αφαίρεσε φιάλες από σακούλα, ενώ ακολούθησε ο ήχος θραύσης κρυστάλλων. Στη συνέχεια είδε ένα από τα άτομα να απομακρύνεται τρέχοντας, ενώ ακούστηκε μηχανάκι να αναπτύσσει ταχύτητα. Ο μάρτυρας προχώρησε σε άμεση ενημέρωση των αστυνομικών αρχών.

Έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης

Στο σημείο έφτασαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της Κρατικής Ασφάλειας, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της επίθεσης. Οι Αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, εστιάζοντας ωστόσο στο αν η ενέργεια αυτή σχετίζεται άμεσα με τον πρώην υπεύθυνο των φυλακών Διαβατών, δεδομένου ότι είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο αγνώστων με παρόμοιο τρόπο στο παρελθόν.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες κατοίκων και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις κινήσεις των δραστών και να διαπιστώσουν εάν η ενέργεια είχε συγκεκριμένο στόχο ή αποτελεί μέρος ευρύτερης δράσης.