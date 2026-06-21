Ελληνικά φτερά πάνω από το Κάιρο: Η στρατηγικής σημασίας συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας στο Αιγυπτιακό TLP – Δείτε φωτογραφίες

Ελλάδα και Αίγυπτος διατηρούν ισχυρούς στρατηγικούς δεσμούς, οι οποίοι δεν διαταράσσονται, άσχετα από την επιχείρηση γοητείας του Καΐρου που έχει στήσει η Άγκυρα. Τα «γαλάζια φτερά» βρέθηκαν στο Σχολείο Σχολείο Όπλων Τακτικής της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας, που αποτελεί ορόσημο για τις διμερείς σχέσεις Αθήνας και Καΐρου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος αποτελούν διαχρονικά ένα από τα πιο περίπλοκα και απαιτητικά γεωπολιτικά περιβάλλοντα στον πλανήτη. Μέσα σε αυτό το ρευστό σκηνικό, η αμυντική διπλωματία και η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των κρατών που μοιράζονται κοινές ανησυχίες ασφαλείας είναι καθοριστικής σημασίας.

Η πρόσφατη συμμετοχή της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Tactical Leadership Programme (TLP-10), το οποίο διοργανώθηκε από το Σχολείο Όπλων Τακτικής (Fighter Weapons School) της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας, αποτελεί ορόσημο για τις διμερείς σχέσεις Αθήνας και Καΐρου. Η αποστολή των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Αίγυπτο δεν ήταν απλώς μια ακόμα εκπαιδευτική δραστηριότητα, αλλά μια σαφής επίδειξη ισχύος, επιχειρησιακής ετοιμότητας και στρατηγικής σύγκλισης.

Η 331 Μοίρα της 114 Πτέρυγας Μάχης, από την Αεροπορική Βάση Τανάγρας, συμμετείχε στο TLP-10 με 2 αεροσκάφη Mirage 2000-5 με ανάλογο Ιπτάμενο και Τεχνικό προσωπικό, τα οποία μεταστάθμευσαν στην Αεροπορική Βάση Cairo West της Αιγύπτου. Επίσης, συμμετείχαν οι Πολεμικές Αεροπορίες της Αιγύπτου, με όλους τους τύπους αεροσκαφών που διαθέτει, της Ινδίας με Su-30MKI και Ilyushin Il-78, καθώς και της Ισπανίας με παρατηρητές.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης διεξήχθησαν αποστολές, μεταξύ διαφορετικών τύπων αεροσκαφών με σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια αυξανόμενης δυσκολίας και πολυπλοκότητας.

Σχολείο υψηλών απαιτήσεων στην έρημο

Το Tactical Leadership Programme της Αιγύπτου είναι σχεδιασμένο στα πρότυπα των πιο εξελιγμένων νατοϊκών εκπαιδεύσεων, με σκοπό τη δημιουργία ηγετών σχηματισμών που μπορούν να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν σύνθετες αεροπορικές επιχειρήσεις σε περιβάλλον υψηλής απειλής. Το Σχολείο Όπλων Τακτικής της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά στην ευρύτερη περιοχή, καθώς ενσωματώνει διδάγματα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων συγκρούσεων και χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικά ρεαλιστικό ανάγλυφο για τη διεξαγωγή των ασκήσεων.

Για τους Έλληνες ιπταμένους, η πρόκληση ήταν διπλή. Από τη μία πλευρά, έπρεπε να επιχειρήσουν σε ένα άγνωστο περιβάλλον, πάνω από την αιγυπτιακή έρημο, με διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες και ιδιαίτερες προκλήσεις στη ναυτιλία και τις επικοινωνίες. Από την άλλη πλευρά, κλήθηκαν να συνεργαστούν στενά με τους Αιγύπτιους συναδέλφους τους, ανταλλάσσοντας τακτικές και φιλοσοφίες μάχης. Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, μεταφέροντας την πολύτιμη εμπειρία της από τις καθημερινές αναχαιτίσεις στο Αιγαίο και τις διακρίσεις της στο νατοϊκό TLP του Αλμπαθέτε, κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό των οικοδεσποτών από τις πρώτες κιόλας ημέρες των επιχειρήσεων.

Ρεαλιστικά Σενάρια

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης TLP-10 περιλάμβανε μια ευρεία γκάμα σύνθετων αεροπορικών σεναρίων που προσομοίωναν σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας. Οι μικτοί σχηματισμοί ελληνικών και αιγυπτιακών μαχητικών εκτέλεσαν αποστολές προστασίας φίλιων δυνάμεων, προσβολής επίγειων στόχων ζωτικής σημασίας, καθώς και εναέριας μάχης πέραν του οπτικού ορίζοντα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση εξελιγμένων συστημάτων αεράμυνας και στην ηλεκτρονική παρεμβολή, τομείς στους οποίους η αιγυπτιακή πλευρά διαθέτει σημαντικό οπλοστάσιο.

Οι Έλληνες πιλότοι είχαν την ευκαιρία να πετάξουν δίπλα-δίπλα με διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών που διαθέτει η Αίγυπτος, γεγονός που διεύρυνε τους επιχειρησιακούς τους ορίζοντες. Η διαδικασία της κοινής σχεδίασης πριν από κάθε αποστολή, καθώς και η λεπτομερής αναφορά μετά την προσγείωση, επέτρεψαν στους ιπταμένους των δύο χωρών να κατανοήσουν βαθύτερα τον τρόπο σκέψης και δράσης του συμμάχου τους. Αυτή η αμοιβαία κατανόηση είναι το κλειδί για την επίτευξη υψηλού βαθμού διαλειτουργικότητας, η οποία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε πραγματικές συνθήκες κρίσης.

Το γεωπολιτικό αποτύπωμα

Πίσω από την καθαρά στρατιωτική και τεχνική πτυχή της άσκησης TLP-10 κρύβεται ένα ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα. Η σταθερή και αναβαθμισμένη στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με την Αίγυπτο αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες έχουν αποδείξει ότι αντιλαμβάνονται την ασφάλεια της περιοχής μέσα από το πρίσμα του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αποτελώντας ένα ισχυρό αντίβαρο σε αναθεωρητικές τάσεις τρίτων δυνάμεων.

Η παρουσία των ελληνικών φτερών στην Αίγυπτο επιβεβαιώνει ότι η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να προβάλλει την ισχύ της μακριά από τα εθνικά σύνορα, λειτουργώντας ως πάροχος ασφάλειας στην ευρύτερη περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι βλέπουν με ιδιαίτερα θετικό μάτι αυτή τη σύγκλιση, καθώς δημιουργεί έναν αξιόπιστο άξονα μεταξύ δύο εκ των ισχυρότερων στρατιωτικά κρατών της περιοχής.

Παρακαταθήκη για το μέλλον

Η ολοκλήρωση του Tactical Leadership Programme (TLP-10) αφήνει πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για το μέλλον. Οι Έλληνες ιπτάμενοι και το τεχνικό προσωπικό επέστρεψαν στις βάσεις τους πλουσιότεροι σε εμπειρίες και γνώσεις, έχοντας αποδείξει για άλλη μια φορά το κορυφαίο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Η επιτυχία της αποστολής ανοίγει τον δρόμο για ακόμα πιο σύνθετες και διευρυμένες ασκήσεις στο μέλλον, εδραιώνοντας τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Σε έναν κόσμο όπου οι απειλές αλλάζουν μορφή με ταχύτατους ρυθμούς, η αδελφοσύνη των όπλων μεταξύ της Ελληνικής και της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας αποτελεί εγγύηση για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.