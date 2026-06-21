Οι τροφές και τα ποτά που κιτρινίζουν τα δόντια σας χωρίς να το καταλαβαίνετε, σύμφωνα με ειδικούς

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ένα λαμπερό χαμόγελο δεν εξαρτάται μόνο από το τακτικό βούρτσισμα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ορισμένες τροφές και ποτά που καταναλώνουμε σχεδόν καθημερινά μπορούν να επηρεάσουν το χρώμα των δοντιών και να προκαλέσουν ανεπιθύμητους λεκέδες. Μάθετε ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες «παγίδες» της διατροφής που συμβάλλουν στον αποχρωματισμό του σμάλτου.

4 τροφές και ποτά που κιτρινίζουν τα δόντια και φθείρουν το σμάλτο, σύμφωνα με ειδικούς

Η τακτική φροντίδα των δοντιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα υγιές και φωτεινό χαμόγελο. Ωστόσο, οι οδοντίατροι επισημαίνουν ότι ορισμένες συνηθισμένες τροφές και ποτά μπορούν να συμβάλουν στον αποχρωματισμό των δοντιών, ακόμη και όταν ακολουθούμε σωστά τη στοματική υγιεινή.

Τα δόντια δεν διατηρούν το ίδιο χρώμα σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Με την πάροδο των χρόνων, το σμάλτο –το προστατευτικό εξωτερικό τους στρώμα– φθείρεται σταδιακά, αποκαλύπτοντας περισσότερο την οδοντίνη που βρίσκεται από κάτω και έχει φυσικά πιο κιτρινωπή απόχρωση.

Σύμφωνα με ειδικούς στη στοματική υγεία, εκτός από τη φυσική γήρανση, υπάρχουν και διατροφικές συνήθειες που μπορούν να επιταχύνουν τη φθορά του σμάλτου και τη δημιουργία λεκέδων στην επιφάνεια των δοντιών. Μάλιστα, τέσσερις ιδιαίτερα δημοφιλείς τροφές και ποτά που καταναλώνουμε σχεδόν καθημερινά συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες που επιταχύνουν τη διάβρωση του σμάλτου και τη δημιουργία λεκέδων.

Σκούρα μούρα και φρούτα του δάσους

Κρασί (κόκκινο και λευκό)

Κέτσαπ ντομάτας

Αναψυκτικά

Σκούρα μούρα και φρούτα του δάσους

Τα σκούρα μούρα (όπως τα μύρτιλα, τα βατόμουρα και τα σμέουρα) έχουν εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση σε αντιοξειδωτικά, αλλά αυτά ακριβώς τα συστατικά τους χαρίζουν και το έντονο, σκούρο χρώμα τους.

Τι συμβαίνει: Οι φυσικές χρωστικές τους μπορούν εύκολα να αφήσουν λεκέδες στα δόντια.

Η λύση: Δεν χρειάζεται να τα βγάλετε από τη διατροφή σας. Απλώς ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό αμέσως αφού τα καταναλώσετε, ώστε να απομακρυνθούν οι χυμοί πριν σταθεροποιηθούν στην επιφάνεια των δοντιών.

Κρασί (κόκκινο και λευκό)

Το κόκκινο κρασί είναι ένας από τους πιο γνωστούς «ενόχους» για τη δυσχρωμία των δοντιών. Ωστόσο, οι ειδικοί της Listerine επισημαίνουν ότι ακόμη και το λευκό κρασί μπορεί να κάνει ζημιά.

Κόκκινο κρασί: Περιέχει τανίνες που δημιουργούν σκούρους, επίμονους λεκέδες.

Λευκό κρασί: Τα υψηλά επίπεδα οξύτητάς του διαβρώνουν το σμάλτο, οδηγώντας σε κίτρινες κηλίδες.

Κέτσαπ ντομάτας

Η έτοιμη σάλτσα κέτσαπ περιέχει έντονα μπαχαρικά, όπως το κύμινο και ο κουρκουμάς, τα οποία με την πάροδο του χρόνου αφήνουν εμφανή σημάδια στα δόντια.

Οι επαγγελματίες υγείας τονίζουν ότι μια σωστή ρουτίνα στοματικής υγιεινής πρωί και βράδυ, σε συνδυασμό με την κατανάλωση νερού μετά το φαγητό, είναι απαραίτητη για να μειωθεί αυτό το φαινόμενο.

Αναψυκτικά

«Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τη ζημιά που προκαλεί η ζάχαρη των αναψυκτικών, αλλά πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι είναι υπεύθυνα και για τον αποχρωματισμό των δοντιών», αναφέρει η Listerine.

Η αιτία: Τα αναψυκτικά είναι γεμάτα οξέα που καταστρέφουν την προστασία του δοντιού.

Ένα έξυπνο trick: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλαμάκι, καθώς περιορίζει την επαφή του υγρού με τα μπροστινά δόντια.

Άλλοι παράγοντες που κιτρινίζουν τα δόντια

Εκτός από τη διατροφή, οι οδοντίατροι υπενθυμίζουν ότι στο κίτρινο χρώμα συμβάλλουν:

Η φυσική γήρανση

Το κάπνισμα

Τυχόν τραυματισμοί των δοντιών

Η κακή στοματική υγιεινή (παράλειψη βουρτσίσματος και χρήσης οδοντικού νήματος)

Σημείωση: Αυτό ισχύει και για τις τεχνητές οδοντοστοιχίες (μασέλες), οι οποίες μπορούν εξίσου να λεκιάσουν και να αλλάξουν χρώμα με την πάροδο του χρόνου.