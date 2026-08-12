Μύρτιλα: 3 οφέλη των blueberries για την υγεία, σύμφωνα με ειδικό – Τι δείχνουν μελέτες

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Τα μύρτιλα (blueberries) συγκαταλέγονται στα πιο θρεπτικά φρούτα, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και πολύτιμες βιταμίνες. Η τακτική κατανάλωσή τους έχει συνδεθεί με σημαντικά οφέλη για την υγεία, καθώς συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εντέρου, υποστηρίζει την υγεία του εγκεφάλου και ενισχύει την καρδιαγγειακή προστασία.

3 οφέλη των blueberries για την υγεία, σύμφωνα με διαιτολόγο

Αν ψάχνετε έναν εύκολο τρόπο να προσθέσετε περισσότερα θρεπτικά συστατικά στη διατροφή σας, εντάξτε τα μύρτιλα (blueberries) στο καθημερινό σας πλάνο. Αυτοί οι μικροί καρποί είναι γεμάτοι αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα.

Ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, τα μύρτιλα μπορούν να υποστηρίξουν πολλαπλές πτυχές της συνολικής σας υγείας – από το έντερο μέχρι την καρδιά.

Σύμφωνα με την διαιτολόγο Lindsey DeSoto, RD, τρία κορυφαία οφέλη από την κατανάλωση μύρτιλων είναι τα εξής:

Μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του εντέρου

Συμβάλλουν στην προστασία του εγκεφάλου

Υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς

Μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του εντέρου

Τα μύρτιλα περιέχουν φυτικές ίνες και φυτικές ενώσεις που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία του γαστρεντερικού συστήματος. Συγκεκριμένα:

Υποστηρίζουν τη πέψη: Ένα φλιτζάνι μύρτιλα παρέχει 3,6 γραμμάρια φυτικών ινών, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία του εντέρου.

Τρέφουν τα «καλά» βακτήρια: Περιέχουν πολυφαινόλες, φυσικές φυτικές ενώσεις που ενισχύουν τα ευεργετικά βακτήρια του εντέρου, όπως τα Bifidobacteria.

Ενισχύουν τον εντερικό φραγμό: Οι πολυφαινόλες δεν διασπώνται πλήρως στο λεπτό έντερο, φτάνοντας ανέπαφες στο παχύ έντερο. Εκεί, υποστηρίζουν ένα υγιές μικροβίωμα και ισχυροποιούν τον εντερικό φραγμό.

Μειώνουν τη φλεγμονή: Περιέχουν φυσικές ενώσεις, όπως τα φλαβονοειδή, τα οποία είναι γνωστά για την αντιφλεγμονώδη δράση τους.

Τι λέει η επιστήμη

Σε μια μικρή μελέτη, άτομα με πεπτικές διαταραχές, όπως το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ), κατανάλωναν καθημερινά αποξηραμένα μύρτιλα (ισοδύναμα με περίπου 1,25 φλιτζάνι φρέσκα) για έξι εβδομάδες. Όσοι ανήκαν στην ομάδα των μύρτιλων ανέφεραν λιγότερη κοιλιακή δυσφορία, καθώς και βελτιωμένη συνολική ευεξία και ποιότητα ζωής σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (placebo).

Συμβάλλουν στην προστασία του εγκεφάλου

Αν και απαιτείται επιπλέον μελέτη, η προσθήκη τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά, όπως τα μύρτιλα, αποτελεί έναν απλό τρόπο για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης υγείας του εγκεφάλου. Τα μύρτιλα είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, ιδιαίτερα ανθοκυανίνες. Αυτές οι φυσικές ενώσεις προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα από το οξειδωτικό στρες και τις φλεγμονές.

Επιπλέον οφέλη για τον εγκέφαλο:

Βελτίωση της μνήμης και της ικανότητας μάθησης.

Ενίσχυση της συγκέντρωσης και της πνευματικής διαύγειας.

Επιβράδυνση της γνωστικής έκπτωσης που σχετίζεται με την ηλικία.

Τι λέει η επιστήμη

Μελέτη έδειξε ότι η τακτική κατανάλωση μύρτιλων υποστηρίζει τη μνήμη, τη μάθηση και τη συνολική εγκεφαλική λειτουργία, ιδιαίτερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τα αντιοξειδωτικά τους ενισχύουν επίσης την επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων.

Υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς

Η υγεία της καρδιάς είναι ένας ακόμη τομέας στον οποίο ξεχωρίζουν τα μύρτιλα. Συγκεκριμένα:

Βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Υποστηρίζουν τα υγιή επίπεδα χοληστερόλης.

Βελτιώνουν τη λειτουργία των αγγείων.

Μειώνουν τη φλεγμονή που συνδέεται με χρόνια νοσήματα, όπως οι καρδιοπάθειες.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική κατανάλωση μύρτιλων συμβάλλει στη βελτίωση της αρτηριακής πίεσης και της αγγειακής λειτουργίας – δύο παράγοντες ζωτικής σημασίας για την καρδιά. Η υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για καρδιακή προσβολή.

Οι ανθοκυανίνες συνδέονται άμεσα με τη βελτιωμένη αγγειακή λειτουργία και τη μείωση των φλεγμονών, ενώ οι φυτικές ίνες βοηθούν στη ρύθμιση της χοληστερόλης.

Τι λέει η επιστήμη

Σε μία μελέτη, η υψηλότερη πρόσληψη μύρτιλων συνδέθηκε με 33% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής στις γυναίκες.

Πώς να προσθέσετε τα μύρτιλα στη διατροφή σας

Η προσθήκη των μύρτιλων (blueberries) σε μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως και υγιεινά λιπαρά μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της υγείας σας.

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