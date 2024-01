Το «ιερό δισκοπότηρο» της μακροζωίας: Η τροφή που αποτελεί «ασπίδα» για την υγεία σας, σύμφωνα με ειδικό

Σύμφωνα με τους ερευνητές της μακροζωίας υπάρχει μια τροφή που μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε περισσότερο. Είναι πλούσια σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και άλλα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην προστασία του σώματός σας από τη γήρανση και τις ασθένειες.

«Ως ερευνητής μακροζωίας και γιατρός αναγεννητικής ιατρικής, έχω περάσει περισσότερα από 20 χρόνια βοηθώντας τους ανθρώπους να αναπτύξουν υγιεινές συνήθειες για να ζήσουν περισσότερο», αναφέρει ο Dr. Neil Paulvin, εξειδικευμένος γιατρός στη μελέτη της Λειτουργικής Ιατρικής, της Ολοκληρωμένης Αθλητιατρικής, της Αναγεννητικής Ιατρικής και της Κρανιοϊερής Θεραπείας.

«Μέσα σε αυτό το διάστημα, έχω ανακαλύψει ότι υπάρχουν ορισμένα τρόφιμα που είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για τη μακροζωία. Ένα από αυτά τα τρόφιμα είναι τα μπλε μύρτιλα ή blueberries», αναφέρει ο ειδικός. Τα blueberries είναι νόστιμα, χαμηλά σε θερμίδες και γεμάτα με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά είναι μόρια που βοηθούν στην προστασία των κυττάρων σας από βλάβες.

Οι 6 λόγοι που τα blueberries ενισχύουν τη μακροζωία, σύμφωνα με τους ερευνητές υγείας:

Ενδυναμώνουν τα κύτταρα

Προστατεύουν την υγεία των ματιών

Βοηθούν στην αποκατάσταση των μυών

Ενισχύουν την υγεία του εγκεφάλου

Μειώνουν τη φλεγμονή

Μειώνουν τη χοληστερόλης

Το superfood που ενισχύει τα κύτταρά σας

Το μύρτιλο είναι ένα θρεπτικό φρούτο που είναι γεμάτο με αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην προστασία των κυττάρων σας από βλάβες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες ασθένειες.

Τα μύρτιλα είναι μια εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών, συμπεριλαμβανομένων των ανθοκυανινών. Οι ανθοκυανίνες είναι χρωστικές ουσίες που δίνουν στα μύρτιλα το μπλε χρώμα τους. Εκτός από το χρώμα τους, οι ανθοκυανίνες έχουν και πολλά άλλα οφέλη για την υγεία. Έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν στην προστασία των κυττάρων σας από βλάβες που προκαλούνται από ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ασταθείς μόρια που μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα σας και να οδηγήσουν σε ασθένειες.

Οι ανθοκυανίνες έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τη γνωστική απόδοση και την αγγειακή λειτουργία. Η γνωστική απόδοση είναι η ικανότητά σας να σκέφτεστε, να μαθαίνετε και να θυμάστε. Η αγγειακή λειτουργία είναι η ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων σας να μεταφέρουν αίμα αποτελεσματικά.

Το μυστικό για υγιή μάτια

Τα μύρτιλα είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, η οποία είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην προστασία των κυττάρων σας από βλάβες που προκαλούνται από ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ασταθείς μόρια που μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα σας και να οδηγήσουν σε ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με την ηλικία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ένα φλιτζάνι μύρτιλα περιέχει το 16% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη C. Η βιταμίνη C είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υγεία των ματιών. Έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην πρόληψη της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με την ηλικία, η οποία είναι μια κοινή αιτία τύφλωσης στους ηλικιωμένους. Η βιταμίνη C μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κυτταρικού οξειδωτικού στρες στον αμφιβληστροειδή, καθιστώντας ουσιαστικά τα μάτια σας λιγότερο επιρρεπή στη γήρανση.

Η τροφή που μπορεί να βοηθήσει τους μύες σας να ανακάμψουν πιο γρήγορα

Τα μύρτιλα είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, η οποία είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην προστασία των κυττάρων σας από βλάβες που προκαλούνται από ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ασταθείς μόρια που μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα σας και να οδηγήσουν σε ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της μυϊκής βλάβης.

Η βιταμίνη C είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποκατάσταση των μυών. Έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στη μείωση της μυϊκής βλάβης και του πόνου μετά από έντονη άσκηση. Η βιταμίνη C μπορεί επίσης να βοηθήσει στην επιτάχυνση της αποκατάστασης των μυών, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για να ανακάμψουν μετά από μια προπόνηση.

Εκτός από τη βιταμίνη C, τα βατόμουρα είναι επίσης μια καλή πηγή βιταμίνης K, η οποία βοηθά στην οικοδόμηση των οστών και στην πήξη του αίματος. Η βιταμίνη K είναι απαραίτητη για την υγεία των μυών, καθώς βοηθά στην υποστήριξη της δομής και της λειτουργίας τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ένα φλιτζάνι μύρτιλα περιέχει το 24% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνης Κ.

Η τροφή που μπορεί να ενισχύσει την υγεία του εγκεφάλου σας

Τα μύρτιλα είναι μια εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών, τα οποία είναι μόρια που βοηθούν στην προστασία των κυττάρων σας από βλάβες που προκαλούνται από ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ασταθείς μόρια που μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα σας και να οδηγήσουν σε ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Τα αντιοξειδωτικά στα μύρτιλα πιστεύεται ότι μπορούν να επηρεάσουν περιοχές του εγκεφάλου σας που είναι ζωτικής σημασίας για τη νοημοσύνη. Μια μελέτη σε πάνω από 16.000 ανθρώπους διαπίστωσε ότι τα μύρτιλα και οι φράουλες συνδέονται με την καθυστέρηση της πνευματικής γήρανσης έως και δυόμισι χρόνια.

Το φυσικό φάρμακο για τη φλεγμονή

Τα μύρτιλα είναι μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υγεία του εντέρου. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, στη μείωση της χοληστερόλης και στη μείωση της φλεγμονής.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι φυτικές ίνες, οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα αντιοξειδωτικά στα μύρτιλα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της φλεγμονής και επιπλέον παραγόντων κινδύνου για διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η τροφή που μπορεί να μειώσει τη χοληστερόλη σας

Τα μύρτιλα είναι μια εξαιρετική πηγή διαλυτών φυτικών ινών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Οι διαλυτές φυτικές ίνες βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης με διάφορους τρόπους.

Πρώτον, βοηθούν στην απομάκρυνση της χολής από το σώμα . Η χολή είναι ένα υγρό που παράγεται από το συκώτι και βοηθά στην πέψη των λιπών. Όταν η χοληστερόλη καταναλώνεται, το σώμα την χρησιμοποιεί για να φτιάξει νέα χολή. Ωστόσο, το σώμα μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο μια μικρή ποσότητα χοληστερόλης για αυτό το σκοπό. Η περίσσεια χοληστερόλης αποθηκεύεται στο συκώτι ή απελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος. Τα μύρτιλα βοηθούν στην απομάκρυνση της χολής από το σώμα με τη δέσμευση της χολής και την απομάκρυνσή της από το σώμα μέσω των κοπράνων. Αυτό βοηθά στη μείωση της συνολικής ποσότητας χοληστερόλης στο σώμα.

. Η χολή είναι ένα υγρό που παράγεται από το συκώτι και βοηθά στην πέψη των λιπών. Όταν η χοληστερόλη καταναλώνεται, το σώμα την χρησιμοποιεί για να φτιάξει νέα χολή. Ωστόσο, το σώμα μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο μια μικρή ποσότητα χοληστερόλης για αυτό το σκοπό. Η περίσσεια χοληστερόλης αποθηκεύεται στο συκώτι ή απελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος. Δεύτερον, τα μύρτιλα βοηθούν στην πρόληψη της απορρόφησης της χοληστερόλης από το έντερο . Η χοληστερόλη από τα τρόφιμα που καταναλώνουμε απορροφάται από το έντερο. Τα βατόμουρα περιέχουν ουσίες που βοηθούν στην παρεμπόδιση της απορρόφησης της χοληστερόλης από το έντερο.

. Η χοληστερόλη από τα τρόφιμα που καταναλώνουμε απορροφάται από το έντερο. Τα βατόμουρα περιέχουν ουσίες που βοηθούν στην παρεμπόδιση της απορρόφησης της χοληστερόλης από το έντερο. Τρίτον, τα μύρτιλα βοηθούν στην αύξηση της παραγωγής καλής χοληστερόλης HDL. Η HDL είναι γνωστή ως «καλή» χοληστερόλη επειδή βοηθά στην απομάκρυνση της κακής χοληστερόλης LDL από το σώμα. Τα βατόμουρα περιέχουν φυτοστερόλες, οι οποίες είναι ουσίες που μοιάζουν με τη χοληστερόλη. Οι φυτοστερόλες μπορούν να ανταγωνιστούν τη χοληστερόλη για την απορρόφηση από το έντερο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής HDL.

Ερευνητές έχουν βρει ότι η κατανάλωση blueberries μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της LDL χοληστερόλης κατά 15-20%.

Οι 5 καλύτεροι τρόποι για να εντάξετε τα blueberries στη διατροφή σας

Τα blueberries είναι ένα νόστιμο και θρεπτικό φρούτο που μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη για την υγεία. Είναι μια καλή πηγή αντιοξειδωτικών, φυτικών ινών και βιταμινών.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να απολαύσετε τα blueberries. Εδώ είναι οι 5 αγαπημένοι μου τρόποι:

Ωμά: Η καλύτερη μέθοδος για να απολαύσετε τα blueberries είναι ωμά. Όταν τρώγονται ωμά, τα blueberries διατηρούν όλα τα θρεπτικά συστατικά τους. Σε σαλάτες: Τα blueberries προσθέτουν μια νόστιμη και υγιεινή πινελιά σε σαλάτες. Προσθέστε τα σε μια πράσινη σαλάτα, μια σαλάτα με κινόα ή μια σαλάτα φρούτων. Σε smoothies: Τα blueberries είναι ένα εξαιρετικό συστατικό για smoothies. Προσθέστε τα σε ένα smoothie φρούτων, λαχανικών ή δημητριακών. Σε επιδόρπια: Τα blueberries μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξετε νόστιμα και υγιεινά επιδόρπια, όπως κέικ, μπισκότα ή παγωτό. Σε γιαούρτι: Τα blueberries και το γιαούρτι είναι ένα τέλειο ζευγάρι. Προσθέστε τα σε ένα φλιτζάνι γιαούρτι για ένα θρεπτικό και χορταστικό πρωινό ή σνακ.

Συμπέρασμα

Τα μύρτιλα ή blueberries είναι μια θρεπτική και νόστιμη τροφή. Προσθέστε τα στη διατροφή σας με έναν από τους παραπάνω τρόπους και απολαύστε τα οφέλη για την υγεία τους.

πηγή: FOXreport.gr

