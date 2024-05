Τρόμος σε αεροσκάφος: Έκτακτη προσγείωση ύστερα από φωτιά στον κινητήρα

Αεροσκάφος που μετέφερε 468 άτομα από την Ινδονησία στη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση την Τετάρτη λόγω φωτιάς στον κινητήρα, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία Garuda Indonesia.

Ο ινδονησιακός αερομεταφορέας δήλωσε ότι η πτήση Garuda-1105 προς τη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας, που εκτελείται από ένα Boeing 747-400, επέστρεψε στο αρχικό αεροδρόμιο στην πόλη Μακασάρ της Ινδονησίας στις 17:15 τοπική ώρα με όλους τους επιβάτες σώους.

«Η απόφαση ελήφθη από τον κυβερνήτη αμέσως μετά την απογείωση, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα του κινητήρα που απαιτούσαν περαιτέρω εξέταση, αφού παρατηρήθηκαν σπινθήρες φωτιάς σε έναν από τους κινητήρες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Garuda, Irfan Setiaputra.

Στην πτήση επέβαιναν 450 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος, δήλωσε ο Irfan, συμπεριλαμβανομένων προσκυνητών για το Χατζ, το πολυήμερο μουσουλμανικό προσκύνημα στη Σαουδική Αραβία.

Όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και θα επιβιβαστούν σε νέα πτήση αργότερα σήμερα για την Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Garuda.

Garuda Indonesia 747-412 returns safely to Makassar Airport in Indonesia after an engine failure during takeoff. pic.twitter.com/VibKqCQosc

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 15, 2024