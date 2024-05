Νέο ατύχημα με αεροσκάφος της Boeing: Βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την απογείωση, 11 τραυματίες – Βίντεο

Συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι τέσσερις σοβαρά, όταν αεροσκάφος Boeing ναυλωμένο από την αεροπορική εταιρεία Air Sénégal βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ντιάς κοντά στο Ντακάρ, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου.

Το αεροσκάφος τύπου B737/300 που ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Transair και εκτελούσε την πτήση Ντακάρ-Μπαμακό «βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωση σήμερα 9 Μαΐου 2024 κατά την 01.00», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας που διευκρινίζει ότι «το αεροδρόμιο έκλεισε μέχρι να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα».

«Εντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι τέσσερις σοβαρά, από τους 78 επιβαίνοντες», σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Η επαναλειτουργία του αεροδρομίου θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες».

«Το αεροσκάφος «ακινητοποιήθηκε» εκτός του διαδρόμου…Το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ενεργοποιήθηκε από τις αρχές του αεροδρομίου μόλις έμαθαν το συμβάν και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για να φροντίσουν για την απομάκρυνση και την περίθαλψη των επιβαινόντων», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

A Transair Boeing 737-38J aircraft (6V-AJE) received substantial damage after it did a Runway excursion at Blaise Diagne International Airport (AIBD) on Thursday, 9 May 2024 at around 1 am.#aircraft pic.twitter.com/Sg3X8tsa8B

— FL360aero (@fl360aero) May 9, 2024