Ιράν: Εντοπίστηκαν οι σοροί του Ραϊσί και των άλλων επιβατών του ελικοπτέρου – Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες – ΒΙΝΤΕΟ

Την σορό του προέδρου του Ιράν, Εμπραίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν καθώς επίσης και των υπολοίπων 7 επιβαινόντων εντόπισαν τα σωστικά συνεργεία στο σημείο που κατέπεσε χθες (19/05) το ελικόπτερο που τους μετέφερε.

Οι σοροί των νεκρών θα μεταφερθούν στην πόλη Ταμπρίζ, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό Tasnim News.

Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης έχουν τελειώσει, είπε ο Πιρ-Χοσεΐν Κολιβάντ.

Το ελικόπτερο συνετρίβη ενώ ταξίδευε από την επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν προς την πόλη Ταμπρίζ, μετέδωσε το Tasnim.

Another picture showing what’s left of president Raisi’s helicopter after it crashed into the mountain. https://t.co/wRHbXrjqOY pic.twitter.com/TwJ5ODXsky

BREAKING: MANY BODIES OF THOSE DIED IN IRAN PRESIDENT RAISI HELICOPTER CRASH HAVE BEEN BURNT AND CANNOT BE IDENTIFIED pic.twitter.com/ilM0ohOmnZ

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 20, 2024