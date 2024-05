Νέο περιστατικό με αεροσκάφος της Boeing – Αναγκαστική προσγείωση λόγω οσμής από υπερθέρμανση υλικών στην καμπίνα

Αεροσκάφος της Boeing 787-900 της Air France που πραγματοποιούσε την πτήση Παρίσι – Σιάτλ κατευθύνθηκε εκτάκτως προς αεροδρόμιο του Καναδά έπειτα από την «εμφάνιση υπερθέρμανσης στην καμπίνα», έγινε γνωστό από την γαλλική αεροπορική εταιρεία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει «καμία ανωμαλία».

«Η Air France επιβεβαιώνει ότι το πλήρωμα της πτήσης AF338 της 7ης Μαΐου 2024 από το Παρίσι στο Σιάτλ με Boeing 787-900 αποφάσισε να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Ικαλουΐτ στον Καναδά έπειτα από την εμφάνιση οσμής υπερθέμανσης (υλικών) στην καμπίνα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη σύμφωνα με τις διαδικασίες του κατασκευαστή, τις οδηγίες της εταιρείας και κατ’ εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στο Ικαλουΐτ στις 10.44 της Τρίτης», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

«Οι πρώτοι έλεγχοι του μηχανικού της Air France που έφθασε επί τόπου δεν δείχνουν προς το παρόν καμία ανωμαλία. Οι έλεγχοι συνεχίζονται», διευκρίνισε εκπρόσωπος της Air France.

Air France confirms that the crew of flight #AF338 on 7 May 2024 from Paris (CDG) to Seatlle (SEA) in a Boeing 787-900 decided to divert to Iqaluit airport (YFB), Canada, following the appearance of a heat smell in the cabin.

